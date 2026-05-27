Uno sguardo su Rimini e sulle prossime elezioni con i partiti "fuori dall'aula"

Dopo la puntata dello scorso febbraio, Fuori dall'Aula su Icaro TV torna a parlare di Rimini con i partiti che negli ultimi quattro anni e mezzo sono rimasti "fuori dall'aula". Uno sguardo a quanto fatto dall'attuale amministrazione e alle priorità per la città con i fari già puntati sulle amministrative della primavera 2027.

Ospiti Mario Erbetta di Rinascita Civica, Stefano Casadei di Azione e Yuri Maccario Napolitano di +Europa.

Appuntamento su Icaro TV alle 21.

Nella precedente puntata furono ospiti Claudio Cerquetti di Europa Verde, Raimondo Elli di Forza Italia e Giorgia Bellucci del Partito Liberaldemocratico.

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