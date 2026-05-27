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Ore 21 su Icaro TV

Uno sguardo su Rimini e sulle prossime elezioni con i partiti "fuori dall'aula"

In foto: gli ospiti di Fuori dall'Aula
gli ospiti di Fuori dall'Aula
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Redazione
   
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Dopo la puntata dello scorso febbraio, Fuori dall'Aula su Icaro TV torna a parlare di Rimini con i partiti che negli ultimi quattro anni e mezzo sono rimasti "fuori dall'aula". Uno sguardo a quanto fatto dall'attuale amministrazione e alle priorità per la città con i fari già puntati sulle amministrative della primavera 2027.

Ospiti Mario Erbetta di Rinascita Civica, Stefano Casadei di Azione e Yuri Maccario Napolitano di +Europa.

Appuntamento su Icaro TV alle 21. 

Nella precedente puntata furono ospiti  Claudio Cerquetti di Europa Verde, Raimondo Elli di Forza Italia e Giorgia Bellucci del Partito Liberaldemocratico.

https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/fuori-dallaula/fuori-dallaula-25-26-rimini-vista-dai-partiti-fuori-dallaula-per-ora/
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