Ore 21 su Icaro TV
Uno sguardo su Rimini e sulle prossime elezioni con i partiti "fuori dall'aula"
In foto: gli ospiti di Fuori dall'Aula
di Redazione
1 min
Dopo la puntata dello scorso febbraio, Fuori dall'Aula su Icaro TV torna a parlare di Rimini con i partiti che negli ultimi quattro anni e mezzo sono rimasti "fuori dall'aula". Uno sguardo a quanto fatto dall'attuale amministrazione e alle priorità per la città con i fari già puntati sulle amministrative della primavera 2027.
Ospiti Mario Erbetta di Rinascita Civica, Stefano Casadei di Azione e Yuri Maccario Napolitano di +Europa.
Appuntamento su Icaro TV alle 21.
Nella precedente puntata furono ospiti Claudio Cerquetti di Europa Verde, Raimondo Elli di Forza Italia e Giorgia Bellucci del Partito Liberaldemocratico.
https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/fuori-dallaula/fuori-dallaula-25-26-rimini-vista-dai-partiti-fuori-dallaula-per-ora/
Altre notizie
Anche martedì 2 giugno
Sfide, spin e divertimento alle Befane con il Beyblade X Tournament
di Icaro Sport
FOTO
Con TP52 Blue e WB IX
Lo Yacht Club Rimini pronto per la Range Rover Sardinia Cup 2026
di Icaro Sport
FOTO
Fu sottosegretario e ministro
Cordoglio per la morte di Gianni Mattioli: figura dell'ecologismo italiano
di Redazione
di Redazione
Di fabbricazione cinese
Segnalazione Technogym a GdF: sequestrati prodotti a Rimini Wellness
di Redazione