Illuminazione: Anthea riqualifica i sottopassi della zona centro-sud di Rimini

Si è concluso il piano di riqualificazione illuminotecnica realizzato da Anthea nei sottopassi della zona centro-sud di Rimini, per migliorare la qualità e la sicurezza dei percorsi pedonali, ciclabili e veicolari, soprattutto nelle ore serali e notturne.

L’operazione, condotta dalla società che gestisce la manutenzione della pubblica illuminazione per il Comune di Rimini, ha comportato la sostituzione dei corpi illuminanti non più efficienti, l’installazione di nuove lampade LED ad alta efficienza energetica e il ripristino delle linee elettriche danneggiate che causavano frequenti malfunzionamenti. Particolare attenzione è stata dedicata alla distribuzione della luce, con l’obiettivo di eliminare le aree in penombra e garantire un’illuminazione più uniforme lungo tutti i percorsi.

Le opere hanno interessato diversi sottopassi della zona centro-sud, tra cui:

il sottopasso del Parco Maria Callas e quello di Via Portofino, a servizio delle aree verdi e dei collegamenti pedonali;

Via Poerio, Via Lagomaggio e Viale Oliveti, nodi strategici della viabilità cittadina;

i sottopassi di Via Parigi, Viale Bergamo - Viale Madrid, Viale Brindisi - Leonardo da Vinci, Viale Oslo - Latina - Assisi e Viale Pescara - Ankara, dove gli interventi si sono concentrati in particolare sul miglioramento della sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili.

Il piano di ammodernamento proseguirà nei prossimi mesi anche nella zona nord della città, nell’ambito del programma condiviso da Anthea e Comune di Rimini.

“Un sottopasso ben illuminato non è solo una questione di estetica, ma porta con sé vivibilità, sicurezza di attraversamento e tranquillità per i cittadini e i turisti. Le nostre squadre sono intervenute a 360 gradi per risolvere le criticità storiche di questi snodi di collegamento”, commenta Nadia Rossi, amministratrice unica di Anthea.