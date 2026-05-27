a San Clemente
Scontro tra auto e e-bike. 65enne elitrasportato in ospedale
In foto: @Adriapress
di Redazione
1 min
Intorno alle 12 a San Clemente, all'incrocio tra le vie San Leo e Annibolina, una Mercedes classe A condotta da una ragazza si è scontrata con l'e-bike sulla quale viaggiava un tedesco 65enne. La causa dell'incidente sarebbe stara una mancata precedenza da parte dell'auto. Il ciclista è stato elitrasportato in ospedale ma in condizioni non gravi. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Locale.
Altre notizie
di Redazione
Di fabbricazione cinese
Segnalazione Technogym: GdF sequestra prodotti contraffatti a RiminiWellness
di Redazione
nella notte a rimini
Ristoratore e compagna accoltellati vicino a casa, è caccia ai due rapinatori
di Lamberto Abbati
Addio a "radio vacanza"
Publiphono: già 10 persone ritrovate in spiaggia nel primo weekend
di Redazione
L'INCONTRO AL LICEO VALGIMIGLI
La Prefettura di Rimini porta in cattedra i giovani di "On the road"
di Redazione