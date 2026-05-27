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a San Clemente

Scontro tra auto e e-bike. 65enne elitrasportato in ospedale

In foto: @Adriapress
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Redazione
   
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Intorno alle 12 a San Clemente, all'incrocio tra le vie San Leo e Annibolina, una Mercedes classe A condotta da una ragazza si è scontrata con l'e-bike sulla quale viaggiava un tedesco 65enne. La causa dell'incidente sarebbe stara una mancata precedenza da parte dell'auto. Il ciclista è stato elitrasportato in ospedale ma in condizioni non gravi. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Locale. 

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