Riapre al transito il ponte sul torrente Marano in viale D’Annunzio a Riccione

Il nuovo ponte sul torrente Marano in viale D’Annunzio aprirà ufficialmente al traffico giovedì 28 maggio a partire già dalle prime ore del mattino. La struttura tornerà così interamente transitabile sia dalle autovetture che dai mezzi pubblici del trasporto locale garantendo la piena fluidità della circolazione in vista della stagione balneare. Il completamento dell’opera era fissato da contratto al 21 giugno, ma il lavoro congiunto tra amministrazione comunale, direzione lavori e ditta appaltatrice ha permesso di anticipare. Dal 28 maggio cessa ogni deviazione e il transito sarà quindi pienamente ripristinato, inclusa la reintroduzione della Linea 11 del trasporto pubblico locale.

L’esigenza di un intervento strutturale era emersa nell'agosto del 2024, quando i controlli diagnostici approfonditi su una struttura risalente agli anni Sessanta rilevarono criticità statiche non risolvibili con semplici manutenzioni. Dopo una prima fase di limitazione del traffico pesante e l’istituzione del senso unico alternato per assicurare la sicurezza e la scorrevolezza, il Comune ha optato per la totale demolizione e ricostruzione del ponte, inserendo l'opera nel Programma triennale dei lavori pubblici.



Il nuovo ponte sul Marano è stato riprogettato secondo i più avanzati standard sismici, di sicurezza statica e di tenuta idraulica. L'infrastruttura stradale si sviluppa su una soluzione ingegneristica a campata unica della lunghezza complessiva di circa 33 metri e 80 centimetri e una larghezza di 10 metri e 80 centimetri. L'opera garantisce un miglioramento della sezione idraulica del torrente, poiché la totale demolizione delle vecchie pile in alveo e l'adozione della caratteristica forma arcuata dell'impalcato aumentano significativamente l'altezza utile dall'intradosso, ottimizzando il deflusso delle acque in piena.





Sottolineano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola: "Il vecchio ponte è stato chiuso al transito veicolare il 7 gennaio 2026, una scelta strategica e programmata dell'amministrazione per tutelare il tessuto commerciale e i ristoranti della zona durante tutto lo shopping natalizio. Avendo fissato il termine contrattuale di fine lavori al 21 giugno, la riapertura di domani mattina certifica che l'opera si è conclusa con quasi un mese di anticipo sulla tabella di marcia".