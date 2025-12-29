Approvati gli interventi strategici per la crescita dell’area Valconca

Progetti per un valore complessivo di 4,5 milioni di euro saranno coordinati dall’Unione della Valconca nei prossimi mesi. La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha infatti approvato l’esito della selezione degli interventi che accedono alla fase di negoziazione nell’ambito del Programma straordinario di investimento previsto dalla legge regionale 5/2018 e ha riconosciuto all’area della Valconca un ruolo centrale. Gli interventi ammessi riguardano a Saludecio il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex Mulino Zoli e a Morciano la realizzazione dell’hub socio-culturale Umberto Boccioni, concepito come luogo di aggregazione e servizio per l’intera Valconca. Nel Comune di Montescudo-Monte Colombo l’attenzione si concentra invece sulla riqualificazione e rifunzionalizzazione dei Castelli Malatestiani mentre a Sassofeltrio è prevista la realizzazione di una sala multifunzionale e polivalente per attività culturali, sociali e comunitarie. A San Clemente il progetto riguarda la riqualificazione, l’ammodernamento e l’efficientamento energetico di una tensostruttura sportiva, a Gemmano la risistemazione della centrale Piazza Roma, a Montefiore Conca il restauro conservativo della Rocca Malatestiana, a Montegridolfo la valorizzazione del Museo Linea dei Goti e infine a Mondaino la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area dell’ex Fabbrica Galanti, destinata a trasformarsi in un polo socio-culturale capace di generare nuove opportunità per la comunità.

"Questo risultato rappresenta un riconoscimento importante al lavoro di squadra portato avanti dall’Unione della Valconca e dai Comuni che ne fanno parte. Desidero ringraziare la Regione Emilia-Romagna per l’attenzione e la fiducia dimostrate nei confronti del nostro territorio, che viene riconosciuto come ambito strategico di programmazione e sviluppo. Questo passaggio conferma la validità di un metodo basato sulla condivisione, sulla visione unitaria e sulla capacità di trasformare i bisogni delle comunità in progetti concreti e sostenibili", dichiara il presidente dell’Unione della Valconca e sindaco di Montescudo-Monte Colombo, Gian Marco Casadei.