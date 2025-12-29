  
Sul piatto 4,5 milioni

Approvati gli interventi strategici per la crescita dell’area Valconca

In foto: Montescudo-Montecolombo
Montescudo-Montecolombo
di Redazione   
Lun 29 Dic 2025 10:39 ~ ultimo agg. 10:55
Progetti per un valore complessivo di 4,5 milioni di euro saranno coordinati dall’Unione della Valconca nei prossimi mesi. La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha infatti approvato l’esito della selezione degli interventi che accedono alla fase di negoziazione nell’ambito del Programma straordinario di investimento previsto dalla legge regionale 5/2018 e ha riconosciuto all’area della Valconca un ruolo centrale. Gli interventi ammessi riguardano a Saludecio il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex Mulino Zoli e a Morciano la realizzazione dell’hub socio-culturale Umberto Boccioni, concepito come luogo di aggregazione e servizio per l’intera Valconca. Nel Comune di Montescudo-Monte Colombo l’attenzione si concentra invece sulla riqualificazione e rifunzionalizzazione dei Castelli Malatestiani mentre a Sassofeltrio è prevista la realizzazione di una sala multifunzionale e polivalente per attività culturali, sociali e comunitarie. A San Clemente il progetto riguarda la riqualificazione, l’ammodernamento e l’efficientamento energetico di una tensostruttura sportiva, a Gemmano la risistemazione della centrale Piazza Roma, a Montefiore Conca il restauro conservativo della Rocca Malatestiana, a Montegridolfo la valorizzazione del Museo Linea dei Goti e infine a Mondaino la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area dell’ex Fabbrica Galanti, destinata a trasformarsi in un polo socio-culturale capace di generare nuove opportunità per la comunità.

"Questo risultato rappresenta un riconoscimento importante al lavoro di squadra portato avanti dall’Unione della Valconca e dai Comuni che ne fanno parte. Desidero ringraziare la Regione Emilia-Romagna per l’attenzione e la fiducia dimostrate nei confronti del nostro territorio, che viene riconosciuto come ambito strategico di programmazione e sviluppo. Questo passaggio conferma la validità di un metodo basato sulla condivisione, sulla visione unitaria e sulla capacità di trasformare i bisogni delle comunità in progetti concreti e sostenibili", dichiara il presidente dell’Unione della Valconca e sindaco di Montescudo-Monte Colombo, Gian Marco Casadei.

