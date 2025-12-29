"Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938–1945". Inaugurata la mostra

Nel pomeriggio di domenica 28 dicembre, è stata inaugurata la mostra “Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938–1945”. L’esposizione, curata da Daniel Degli Esposti e Andrea Tirincanti, analizza la frattura civile causata dalle leggi razziste del 1938 attraverso l’esame di documenti d'archivio, fotografie e ricostruzioni storiche. Il percorso mette in luce i meccanismi di discriminazione e deportazione che colpirono i cittadini ebrei nel contesto riccionese e romagnolo, documentando sia le responsabilità individuali e collettive del sistema fascista, sia i rari episodi di solidarietà. Realizzata dal Museo del Territorio con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, l'iniziativa vede anche la collaborazione dei Comuni di Misano Adriatico e San Clemente, insieme alla Biblioteca e alla Fototeca di Riccione. Oltre ai materiali esposti, il progetto include un podcast dedicato per l'approfondimento delle storie trattate. Presenti al taglio del nastro la sindaca Daniela Angelini, la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa e l’assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli.

La mostra resterà visitabile a ingresso libero fino al 14 febbraio. Gli orari di accesso sono il lunedì pomeriggio dalle 14:00 alle 18:50 e dal martedì al sabato, con orario continuato, dalle 9:00 alle 18:50.