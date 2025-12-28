Amministrazione e front office. Al via tre percorsi formativi

Secondo dati nazionali, oltre due imprese su tre segnalano difficoltà nel trovare profili amministrativi, HR e di front office adeguatamente preparati e con competenze digitali. Un divario che cresce in un contesto in cui il mercato dei software gestionali in Italia supera i 22 miliardi di euro e in cui l’utilizzo quotidiano di ERP, software paghe, CRM e piattaforme di prenotazione coinvolge il 93% delle PMI e il 98% delle aziende medio-grandi.

Per rispondere a questa esigenza Cescot Rimini propone tre percorsi formativi: amministrazione e contabilità, con l’uso di gestionali contabili e strumenti di rendicontazione; paghe e gestione del personale, attraverso software specialistici per l’elaborazione delle buste paga e degli adempimenti HR; front office e relazione con il pubblico, con sistemi di prenotazione, CRM e applicativi professionali di settore.

Nel dettaglio, il corso di Contabilità Generale, in partenza a gennaio, forma professionisti in grado di gestire la contabilità aziendale attraverso il software Passepartout, simulando un anno completo di attività. Il percorso approfondisce i principi della partita doppia, le normative civilistiche e fiscali e il controllo dei documenti contabili, ed è pensato per chi desidera lavorare negli studi professionali o negli uffici amministrativi aziendali.

Gestione della Reception nelle Strutture Turistiche sviluppa invece le competenze operative, comunicative e strategiche della figura del receptionist, dall’accoglienza alla gestione delle prenotazioni, dal check-in al check-out, con l’utilizzo di software professionali di settore. Sono inoltre approfonditi i portali online, la tariffazione dinamica e le basi del revenue management, per rispondere alle esigenze delle strutture ricettive moderne.

A febbraio prenderà infine il via il corso di Paghe e Contributi, focalizzato sulla gestione del personale tramite il software professionale GIS Paghe. I partecipanti acquisiranno competenze operative nell’elaborazione delle buste paga, nel calcolo dei contributi previdenziali e fiscali e nella gestione degli adempimenti obbligatori, grazie a esercitazioni pratiche su casi reali.

Al termine dei corsi, le persone disoccupate potranno inoltre accedere gratuitamente ai servizi di Cescot Lavoro.