Festa degli Auguri del Lions Club Rimini Host. Entrano tre nuove socie

Il 17 dicembre scorso, nella raffinata cornice del ristorante “Quarto Piano” di Rimini, ha avuto luogo la tradizionale Festa degli Auguri del Lions Club Rimini Host. La serata si è aperta con i saluti e gli auguri che il governatore Stefano Maggiani ha fatto pervenire attraverso il secondo vice governatore Maurizio Morolli.

Serata intensa e piacevole con alcune significative sorprese. Si è infatti festeggiato l'ingresso di tre nuove socie: Antonietta Camurri Fesani, Daniela Vivenzio e Rosanna Frumenzio, presentate rispettivamente dai soci Oreste Di Giacomo, Alessia Valducci e Biancamaria Toccagni, attuale presidente del Club.

Nella stessa serata, Federico Rivi Maranini, presidente del LEO Club Rimini, ha accolto la nuova socia Denise Foschi. Un momento di grande emozione è stato il conferimento della Melvin Jones Award, la maggiore onorificenza lionistica, ai soci Eduardo Pinto e Alessia Valducci. A completare la serata, condivisa con il Kiwanis Club di San Marino, di cui è presidente Mihaela Anghel, una tombola musicale di solidarietà, magistralmente condotta dal cerimoniere Maurizio Vienna, i cui proventi sono stati devoluti all'Associazione Bambini nel Bisogno, i cui scopi sono stati illustrati nel corso della serata dalla prima vice presidente del Lions Club Rimini Host, Mariachiara Morolli.

Dopo gli auguri di rito per le festività, la presidente Toccagni, prima di dare il tocco finale di campana, ha dato appuntamento ai convenuti per il prossimo evento, che si svolgerà il 13 gennaio e che sarà il primo di un 2026 in cui il Club festeggerà i suoi primi 70 anni di attività.