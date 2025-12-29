Veglia e messa nella chiesa di San Bernardino per accogliere il nuovo anno

In preparazione alla 59a Giornata Mondiale della Pace che sarà celebrata il 1 gennaio anche a Rimini, con la tradizionale marcia per le vie del centro storico, la sera del 31 dicembre nella chiesa di San Bernardino (monastero delle Clarisse), alle 22,30, sarà vissuta una veglia di preghiera con a tema "La pace sia con voi: verso una pace "disarmata e disarmante". Alle 23,30 seguirà la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi.