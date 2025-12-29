il 31 con il vescovo
Veglia e messa nella chiesa di San Bernardino per accogliere il nuovo anno
In foto: piazzetta San Bernardino
di Redazione
1 min
Lun 29 Dic 2025 09:23 ~ ultimo agg. 09:34
In preparazione alla 59a Giornata Mondiale della Pace che sarà celebrata il 1 gennaio anche a Rimini, con la tradizionale marcia per le vie del centro storico, la sera del 31 dicembre nella chiesa di San Bernardino (monastero delle Clarisse), alle 22,30, sarà vissuta una veglia di preghiera con a tema "La pace sia con voi: verso una pace "disarmata e disarmante". Alle 23,30 seguirà la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi.
Altre notizie
Alla Polisportiva Stella
26 portieri hanno partecipato alla Goalkeeper Battle – Winter Edition 2025
di Icaro Sport
di Icaro Sport
di Roberto Bonfantini
VIDEO
Meteo Rimini