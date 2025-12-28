  
Adeguamenti alle tariffe

Montefiore: servizi confermati ma l'Irpef sale allo 0,8%

In foto: il Municipio di Montefiore Conca
il Municipio di Montefiore Conca
di Redazione   
Dom 28 Dic 2025 21:39
Via libera dal consiglio comunale di Montefiore Conca al Bilancio di Previsione 2026-2028. Pur in un contesto nazionale ed europeo in cui i costi energetici, i servizi esternalizzati e i rinnovi contrattuali del personale pubblico hanno registrato aumenti significativi, Montefiore ha scelto di non tagliare servizi.
Tra i punti qualificanti del nuovo bilancio, il rafforzamento della struttura organizzativa. In particolare, un operaio comunale è passato da part-time a full time, permettendo una presenza più costante sul territorio e interventi più rapidi sul verde, sulla viabilità e sulle piccole manutenzioni. Il bilancio garantisce continuità alle manifestazioni turistiche, alla valorizzazione del territorio e alle iniziative con l’obiettivo di consolidare lo “slow tourism”.
Sul tema degli adeguamenti tariffari, dopo anni in cui il Comune aveva scelto di non ritoccare le tariffe, sono stati predisposti alcuni ritocchi al rialzo. L’addizionale comunale IRPEF, ferma da tempo allo 0,4%, sale allo 0,8% in linea con altri Comuni della Provincia di Rimini. Riviste le tariffe del canone unico patrimoniale, dei servizi scolastici e dei servizi cimiteriali, adeguamenti che recuperano solo in parte l’aumento dei costi registrati negli ultimi anni - spiega il comune.
Anche dopo gli aggiornamenti  evidenzia l'amministrazione - Montefiore Conca mantiene tariffe più basse rispetto a molti Comuni limitrofi. Rimangono inoltre attive le agevolazioni sociali grazia alla partecipazione ai bandi che permettono sostegni economici alle famiglie per trasporto scolastico, centri estivi e altri servizi educativi. 

