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l'intervento del sindaco

Annunci di presunti disordini nelle scuole. Le forze dell'ordine monitorano

In foto: La Prefettura di Rimini
La Prefettura di Rimini
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Redazione
   
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Una situazione complessa dove la doverosa attenzione delle forze dell'ordine in un momento particolare della vita sociale del paese fa i conti con la diffusione di fake news e messaggi incontrollati. Le istituzioni, a Rimini e non solo, invitano ad evitare allarmismi ingiustificati e assicurano comunque uno stretto contatto tra istituti e forze dell'ordine. Circolano nei telefonini di migliaia di studenti messaggi su iniziative violente, spesso nello stesso "format" nelle diverse città e di autori che si perdono nella miriade di condivisioni. Messaggi che al momento non trovano riscontri reali, ma anche nel riminese alcune scuole, per tranquillizzare le famiglie, hanno annunciato misure precauzionali nell'accesso alle strutture. 

A Rimini interviene il sindaco Jamil Sadegholvaad: "In queste ore stanno circolando screenshot e messaggi vocali virali nelle chat studentesche di tutte le città d'Italia, Milano, Roma, Bologna, e anche Ravenna, Imola, Forlì e Rimini, che preannunciano prossime violenze e disordini nei pressi degli istituiti scolastici di quelle città. 
La situazione condivisa nell'ambito del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica è monitorata attentamente da giorni dalle Forze dell'Ordine di Rimini che comunque hanno predisposto il rafforzamento dei servizi di vigilanza e monitoraggio intorno alle scuole del nostro territorio".

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