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Ancora nessuna notizia del 57enne scomparso a Coriano da dieci giorni

In foto: Gavino Chessa
Gavino Chessa
di
Redazione
   
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Con autorizzazione della Prefettura di Rimini è stata diffusa la foto di Gian Gavino Chessa, il 57enne scomparso dalla sua residenza a Mulazzano di Coriano dallo scorso 10 ottobre. Chi avesse informazioni è pregato di rivolgersi ai Carabinieri di Coriano, al telefono 0541/657159. Nei giorni scorsi sono state effettuate in zona ricerca da parte delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco, ma senza esito. Chessa, di origini sarde, è dipendente di un’azienda agricola della zona.

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