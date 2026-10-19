Ancora nessuna notizia del 57enne scomparso a Coriano da dieci giorni

Con autorizzazione della Prefettura di Rimini è stata diffusa la foto di Gian Gavino Chessa, il 57enne scomparso dalla sua residenza a Mulazzano di Coriano dallo scorso 10 ottobre. Chi avesse informazioni è pregato di rivolgersi ai Carabinieri di Coriano, al telefono 0541/657159. Nei giorni scorsi sono state effettuate in zona ricerca da parte delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco, ma senza esito. Chessa, di origini sarde, è dipendente di un’azienda agricola della zona.