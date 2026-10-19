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giovedì 22 ottobre

Energia e raggiri. Un incontro di Enel e Carabinieri per prevenire le truffe

In foto: un incontro Enel
un incontro Enel
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Redazione
   
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 All’interno dei negozi Enel prosegue il ciclo di incontri dedicati alla prevenzione delle frodi e alla tutela dei clienti tramite un confronto diretto con il personale dell’Arma. Al centro dell’incontro le forme di raggiro oggi più diffuse: dagli SMS ingannevoli alle e-mail di phishing, fino ai falsi interventi di assistenza e alle tecniche utilizzate nelle comunicazioni telefoniche fraudolente. L’appuntamento è in programma giovedì 22 ottobre alle ore 14:30 presso lo Spazio Enel di Rimini, in Via Francesco Rosaspina 5 con la partecipazione di Giancarlo Giuliani, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Novafeltria e i rappresentanti della Security area Centro del Gruppo Enel.

L’iniziativa offrirà ai cittadini di Rimini strumenti concreti per riconoscere i principali tentativi di truffa, orientarsi con maggiore consapevolezza tra i diversi canali di contatto e individuare tempestivamente i segnali d’allarme, adottando comportamenti più sicuri. Il progetto di Enel nasce in risposta al forte aumento di spoofing, phishing e contatti fraudolenti che colpiscono non solo il settore energetico, un fenomeno che colpisce clienti di ogni età e richiede interventi sempre più strutturati. Enel è impegnata da tempo nel contrasto a queste pratiche con campagne informative, sistemi di contatto certificati e iniziative per rafforzare la sicurezza digitale, con l’obiettivo di garantire un’esperienza più semplice e soprattutto più protetta

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