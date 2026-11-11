Multa da autovelox. Non basta pagare, serve dare info per evitare nuova sanzione

Il caso segnalato arriva da Misano, ma la norma e la modalità di pagamento, che destano perplessità, è nazionale. Partiamo dall'episodio. A segnalarcelo è un turista trentino che, nell'estate scorsa, era in vacanza a Misano Adriatico, quando sulla statale all'altezza dell'ex Oliviero ha preso una multa sulla statale.

Racconta: "Può capitare a chiunque: arriva una multa, la si paga immediatamente e si pensa di aver chiuso la questione. Salvo scoprire, mesi dopo, che non era affatto così. Ero in vacanza con la famiglia nella zona di Misano Adriatico,e la nostra aiuto è stata immortalata da un autovelox sulla SS16 Adriatica a una velocità accertata di 67 km/h (cdr: in quel tratto il limite è dei 50km/h). L'infrazione risale al 23 giugno. La multa arriva sull'app IO il 17 luglio e viene pagata appena tre ore dopo: 127,15 euro. Per me la questione era chiusa".

Il pagamento della multa si è rivelato insufficiente a chiudere la questione e, dopo diversi mesi, è arrivata una nuova sanzione per non aver comunicato i dati di chi era alla guida: "sabato 7 novembre, quasi quattro mesi dopo, arriva la sorpresa: una seconda multa da 205,70 euro, che diventano 293 se non pagati entro cinque giorni. Il motivo? Non aver comunicato i dati del conducente per la decurtazione dei punti, nonostante fosse lui stesso alla guida. Un obbligo previsto dalla legge, certamente. Ma che, secondo me, l'app IO non evidenziava con la stessa chiarezza riservata al pagamento. Le istruzioni erano contenute in un PDF di sei pagine, con caratteri di appena 8 punti, tutt'altro che agevoli da leggere su uno smartphone".

E così quando l'esborso ha superato i 400 euro l'automobilista comunica i propri dati e chiede al Comune di rivalutare il caso, documentando le difficoltà incontrate. "La risposta del Comune - scrive il turista - però, è gelida: tutto era scritto nel verbale, il pagamento non sostituiva la comunicazione dei dati e non ci sono ragioni per annullare la sanzione. A qual punto ho scritto direttamente al sindaco e all'Amministrazione comunale. Non ho mai negato di aver commesso l'infrazione. Ho pagato immediatamente. Ma possibile che un'Amministrazione non riesca a distinguere tra il rispetto formale delle procedure e la necessità di comunicare in modo comprensibile con i cittadini?"

Un appunto l'amareggiato turista lo fa anche sulle tempistiche: "La seconda multa mi è stata notificata sabato pomeriggio, quando gli uffici sono chiusi. Il cittadino la apre appena 18 minuti dopo, ma intanto il conto alla rovescia per pagare con lo sconto è già partito. È proprio necessario far arrivare queste notifiche di sabato pomeriggio, riducendo il tempo utile per chiedere chiarimenti? C'è infine un paradosso che non riesco a comprendere: si multa il cittadino perché non ha comunicato chi guidava, ma nel secondo verbale quei dati non vengono nemmeno richiesti nuovamente. Si può quindi pagare la seconda sanzione senza che il conducente sia stato identificato. Ho pagato anche i 205,70 euro, ma la prossima estate sceglierò un'altra destinazione per le vacanze. Mi dispiace, perché a quei luoghi siamo affezionati e conserviamo bei ricordi. Ma è l'unico modo concreto che ho per manifestare il mio disappunto verso l'Amministrazione, non certo verso il territorio. Non voglio sentirmi un bancomat: un cittadino che solleva delle osservazioni merita risposte nel merito, non di essere liquidato quasi con fastidio".