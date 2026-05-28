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Arrestato

Rapina in spiaggia e resistenza. Minorenne finisce nei guai

In foto: Polizia di Stato
Polizia di Stato
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Redazione
   
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Un minorenne è finito nei guai per una rapina sulla spiaggia riminese. L'episodio è avvenuto lo scorso martedì quando un bagnante intorno alle 18.15 ha lanciato l'allarme nella zona di piazzale Boscovich dopo aver sorpreso il giovane a rovistare tra i suoi oggetti personali alla ricerca del cellulare da rubare. Neppure l'intimazione a smettere da parte della vittima avrebbe sortito effetto tanto che tra i due è nata una colluttazione terminata solo all'arrivo della polizia. Gli agenti, dopo aver raccolto la testimonianza del rapinato, con non poca difficoltà hanno perquisito il minorenne trovandogli addosso il telefono. Il giovane, già con precedenti, è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale e accompagnato al CPA di Ancona..

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