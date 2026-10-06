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dal 2011 al 2024

Ambiente urbano. A Rimini in aumento i metri quadri di verde

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Redazione
   
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Tra il 2011 e il 2024 la superficie verde del Comune di Rimini è passata da circa 2,8 milioni di metri quadrati a oltre 3,3. Cresce anche la disponibilità per abitante, da 19,7 a 22,1 metri quadrati. È quanto emerge dalle tavole del rapporto Istat "Ambiente urbano", che restituiscono una fotografia dell'estensione e della composizione del patrimonio verde cittadino dal 2011 al 2024.
Considerando anche le aree naturali protette, nel 2024 la superficie complessiva supera i 4,12 milioni di metri quadrati. I parchi urbani rappresentano il 34%, le aree di arredo urbano il 32,5%, il verde attrezzato il 6,5%, le aree sportive all'aperto il 6,1%, il verde storico il 5%, i giardini scolastici il 4%.
Dall'1 ottobre, ricorda inoltre il Comune, è ripartita "Mettiamo radici per il futuro", l'iniziativa della Regione che offre gratuitamente alberi e arbusti a cittadini, scuole, associazioni ed enti pubblici da mettere a dimora in aree di proprietà o di cui si ha disponibilità. Querce, aceri, carpini, frassini, cornioli e noccioli sono alcune delle oltre 60 specie, in gran parte autoctone, previste dalla campagna. Nei vivai privati accreditati la distribuzione prosegue fino al 15 aprile 2027. Per orientare la scelta si può consultare online "Alberi per la città", l'Abaco regionale con le caratteristiche delle specie e le indicazioni sui contesti più adatti alla piantagione.

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