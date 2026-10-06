Autista di Start Romagna aggredito, finisce al Pronto Soccorso

Una violenta aggressione ai danni di un autista di Start Romagna è avvenuta lunedì sera sulla linea 9 a Rimini. L'uomo, tra l'altro delegato sindacale della Filt-Cgil regionale, è stato trasportato al Pronto Soccorso con una prognosi di 20 giorni. Sembra che l'episodio sia avvenuto mentre il bus era fermo al capolinea. La vicenda è al vaglio degli inquirenti, ma di certo per il sindacato il fenomeno è "inaccettabile e non più tollerabile". Da qui la richiesta di "massima attenzione" a tutti i soggetti istituzionali e alla dirigenza aziendale per "intervenire prontamente al fine di reperire gli strumenti e le azioni del caso per impedire il ripetersi di accadimenti di questo tipo". Per gli operatori in servizio "servono garanzie". All'autista aggredito e alla sua famiglia la Filt-Cgil esprime "solidarietà" garantendo che vigilerà "con la massima attenzione l'evolversi della questione", battendosi affinché Start Romagna "si adoperi concretamente per evitare tali episodi e garantire la sicurezza di chi lavora". In atto, ricorda il sindacato, c'è già una vertenza per un contratto unico e per "ridare dignità normativa e retributiva a lavoratori già vessati da anni anche sul piano economico per via dei sottofinanziamenti e dei mancati trasferimenti da parte del fondo nazionale dei trasporti". Queste "carenze", conclude il sindacato, aggravano anche e di conseguenza le condizioni operative degli autisti "sempre più esposti a rischi per la propria incolumità e condizioni di lavoro precarie e usuranti". In essere c'è anche una procedura di sciopero per sollevare il tema anche all'attenzione dell'opinione pubblica e sollecitare "ogni azione utile a risolvere il problema e garantire la sicurezza dei lavoratori".