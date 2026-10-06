Riccione. Colombo (FdI): istituzioni in passerella intanto i negozi chiudono

La crisi del commercio agita le prime fasi della campagna elettorale a Riccione. Dopo l'arrivo lunedì in città del presidente della Regione De Pascale accompagnato dalla sindaca Angelini a prendere visione della parte già riqualificata di viale Ceccarini, la deputata di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo si chiede "se abbiano pensato di fare qualche passo nella parte nord del viale quella con il cantiere in corso o a Riccione Paese, tra commercianti e cittadini che stanno vivendo sulla propria pelle i disagi dei cantieri". Colombo evidenzia però che "la realtà di Riccione comprende anche transenne, lavori, difficoltà di accesso e attività economiche che hanno dovuto sopportare mesi complicati. Anche quella realtà merita di entrare nell'inquadratura. E soprattutto come e quando verranno assegnati i 70 mila euro (miseria) destinati alle imprese interessate dall'intervento di Riccione Paese? Le aziende del centro hanno avuto qualcosa? Quali saranno i criteri, i tempi e le modalità per accedere alle risorse?". "Il Comune - ricorda la deputata - ha comunicato che il progetto complessivo degli hub di Riccione vale 1,177 milioni di euro, con 560 mila euro di contributo regionale, e comprende un fondo per la qualificazione e l'innovazione delle imprese; tra gli interventi è espressamente indicato corso Fratelli Cervi per Riccione Paese. Il Comune aveva inoltre dichiarato che i lavori sarebbero stati pianificati cercando di ridurre al minimo l'impatto sulle attività economiche e garantendo la continuità delle funzioni commerciali e sociali cosa che non è stata per Viale Ceccarini se non due spicci sulla Tari! È quindi legittimo chiedere oggi un rendiconto concreto degli effetti prodotti sui commercianti." "Basta fare i belli con i cali di bilancio dei privati - conclude polemicamente -. I riccionesi vivono disagi da quando siete arrivati."