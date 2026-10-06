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la tragedia di via Coletti

Infortunio mortale in un cantiere edile. Un presidio per la sicurezza sul lavoro

In foto: la manifestazione (@newsrimini)
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Redazione
   
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Contro le morti sul lavoro e per ricordare Saim Myrtaj, deceduto lunedì dopo un infortunio avvenuto in un cantiere edile di Rimini (vedi notizia). Questa mattina martedì 6 ottobre alle ore 10.30 c'è stato un presidio davanti alla Prefettura di Rimini su invito condiviso dai sindacati del settore edilizia di CGIL, CISL e UIL. Una rappresentanza sindacale è stata ricevuta in Prefettura.

https://www.icaroplay.it/programmi/infortunio-mortale-in-un-cantiere-un-presidio-per-la-sicurezza-sul-lavoro/
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