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Bene Riccione e Bellaria

Presenze turistiche. Rimini svetta tra le località balneari

In foto: uno scorcio della spiaggia
uno scorcio della spiaggia
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Redazione
   
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Il comune di Rimini si guadagna la vetta nella classifica delle presenze turistiche nelle principali località balneari italiane. Tra le prime dieci si posizionano anche Riccione e Bellaria Igea Marina. I dati presi in esame sono quelli dei primi otto mesi del 2026 (gennaio - agosto). 

Rimini con 6.022.359 pernottamenti supera Cavallino Treporti con 5.563.139. Sul podio c'è poi Jesono (4.763.544). La Perla Verde è ottava con 3.113.786 mentre Bellaria è decima con 1.929.398 presenze.

Dati pernottamenti Gennaio/Agosto 2026. Principali località balneari italiane (Fonte ISTAT/siti Regioni)

COMUNI

PERNOTTAMENTI

Rimini

6.022.359

Cavallino Treporti

5.563.139

Jesolo

4.763.544

Bibione-San Michele al Tagliamento

4.632.971

Caorle

3.665.171

Cervia

3.180.731

Lignano

3.116.018

Riccione

3.113.786

Cesenatico

3.056.249

Bellaria

1.929.398

Vieste

1.795.381

 



 

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