Presenze turistiche. Rimini svetta tra le località balneari
Il comune di Rimini si guadagna la vetta nella classifica delle presenze turistiche nelle principali località balneari italiane. Tra le prime dieci si posizionano anche Riccione e Bellaria Igea Marina. I dati presi in esame sono quelli dei primi otto mesi del 2026 (gennaio - agosto).
Rimini con 6.022.359 pernottamenti supera Cavallino Treporti con 5.563.139. Sul podio c'è poi Jesono (4.763.544). La Perla Verde è ottava con 3.113.786 mentre Bellaria è decima con 1.929.398 presenze.
Dati pernottamenti Gennaio/Agosto 2026. Principali località balneari italiane (Fonte ISTAT/siti Regioni)
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COMUNI
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PERNOTTAMENTI
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Rimini
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6.022.359
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Cavallino Treporti
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5.563.139
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Jesolo
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4.763.544
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Bibione-San Michele al Tagliamento
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4.632.971
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Caorle
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3.665.171
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Cervia
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3.180.731
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Lignano
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3.116.018
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Riccione
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3.113.786
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Cesenatico
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3.056.249
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Bellaria
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1.929.398
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Vieste
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1.795.381