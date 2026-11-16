NEL FINE SETTIMANA
Valmarecchia, controlli dei Carabinieri: 115 persone identificate e 7 denunce
In foto: Carabinieri
di Redazione
2 min
Un fine settimana di intensi controlli straordinari quello appena trascorso in Valmarecchia, dove i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno messo in campo un imponente dispositivo finalizzato a garantire la sicurezza stradale e a prevenire i reati nei principali comuni del territorio. L’operazione ha permesso di identificare complessivamente 153 persone, sottoporre a verifica 97 veicoli e controllare otto esercizi pubblici della zona.
Il bilancio delle attività operative vede al centro la sicurezza stradale e il contrasto alle condotte di guida pericolose. Nel centro abitato di Novafeltria, quattro automobilisti di età compresa tra i 23 e i 62 anni sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica poiché sorpresi alla guida in evidente stato di ebbrezza. E' stato rilevato un tasso alcolemico compreso tra 0,96 e 1,53 grammi per litro, facendo scattare per tutti il ritiro immediato della patente e, per il conducente con il valore più alto, il fermo amministrativo del veicolo.
Altri due conducenti, di 23 e 37 anni, sono stati sanzionati in via amministrativa per aver fatto registrare un tasso alcolemico superiore al limite di legge ma inferiore alla soglia penale, subendo anch'essi il ritiro del documento di guida, mentre un 44enne è stato sanzionato amministrativamente per essere stato sorpreso alla guida con la patente revocata, con contestuale fermo del mezzo. Nello stesso contesto urbano, un diciottenne è stato deferito per aver rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità personale e sanzionato per ubriachezza, dopo essere stato sorpreso in evidente stato di alterazione alcolica mentre infastidiva i passanti in piazza Vittorio Emanuele. Inoltre, anche altre quindici contestazioni per varie infrazioni al Codice della Strada.
Le verifiche si sono estese anche al territorio di San Leo, dove un diciannovenne è stato deferito in stato di libertà poiché controllato alla guida in evidente stato di agitazione e risultato positivo al test salivare per i cannabinoidi, con conseguente ritiro della patente. Nello stesso comune, una donna di 41 anni è stata denunciata per uso di atto falso e sanzionata per la mancanza di copertura assicurativa: fermata alla guida di un'autovettura con polizza scaduta, ha infatti esibito una patente di guida contraffatta, circostanza che ha portato al sequestro del veicolo. Infine un giovane di 25 anni in qualità di assuntore di stupefacenti, è stato fermato e trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina che sono stati sottoposti a sequestro.
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