Avvistati due lupi al Parco della Resistenza di Riccione
Almeno due esemplari di lupi (o almeno all'apparenza tali) sono stati avvistati nella serata di domenica al Parco della Resistenza di Riccione. A notarli e riprenderli, all'altezza dell'ingresso che si affaccia su viale Romagna, è stata la senatrice Domenica Spinelli che ne ha subito dato segnalazione ai carabinieri forestali.
Nel mese di agosto il Comune di Riccione aveva disposto la chiusura notturna del Parco (insieme al parco Chico Mendes e a quello degli Olivetani) proprio a causa di ripetuti avvistamenti di lupi. Una chiusura che si è protratta fino al 19 settembre per garantire la sicurezza della cittadinanza durante lo svolgimento delle attività operative condotte dal Servizio faunistico regionale finalizzate all’allontanamento del lupo dal territorio urbano.