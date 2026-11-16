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Segnalati dalla senatrice

Avvistati due lupi al Parco della Resistenza di Riccione

In foto: i lupi al parco della resistenza di Riccione
i lupi al parco della resistenza di Riccione
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Redazione
   
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Almeno due esemplari di lupi (o almeno all'apparenza tali) sono stati avvistati nella serata di domenica al Parco della Resistenza di Riccione. A notarli e riprenderli, all'altezza dell'ingresso che si affaccia su viale Romagna, è stata la senatrice Domenica Spinelli che ne ha subito dato segnalazione ai carabinieri forestali. 

https://www.icaroplay.it/programmi/avvistati-due-lupi-al-parco-della-resistenza-di-riccione/

Nel mese di agosto il Comune di Riccione aveva disposto la chiusura notturna del Parco (insieme al parco Chico Mendes e a quello degli Olivetani) proprio a causa  di ripetuti avvistamenti di lupi. Una chiusura che si è protratta fino al 19 settembre per garantire la sicurezza della cittadinanza durante lo svolgimento delle attività operative condotte dal Servizio faunistico regionale finalizzate all’allontanamento del lupo dal territorio urbano.

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