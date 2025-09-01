Allevamento Maiolo. Gruppo Fileni: attività conforme a criteri benessere animale

In merito alle recenti accuse rinnovate dal Comitato per la Valmarecchia sull'impianto di Maiolo (vedi notizia), che saranno oggetto anche di un incontro pubblico, il Gruppo Fileni ribadisce che "si tratta di ricostruzioni fallaci, che mirano unicamente a fornire una rappresentazione distorta della situazione e a screditare il Gruppo e il suo impegno costante in

materia di benessere animale".

Fileni precisa nuovamente che "in perfetta coerenza con le autorizzazioni concesse, il nuovo centro sarà attivo solo ed esclusivamente in ambito biologico e sarà altresì conforme ai criteri di benessere animale ECC (European Chicken Commitment)".

Nello specifico "nel nuovo allevamento, anche a regime, tutti i capi avranno a disposizione oltre 75 ettari di parchetti su una

superficie complessiva di oltre 93 ettari di tenuta, in cui saranno liberi di razzolare in conformità alla regolamentazione in

materia di biologico, come potrà essere certificato a breve dall’Ausl, da Arpae, dalla Commissione di Controllo appositamente costruita e dagli organismi di controllo in materia di biologico".