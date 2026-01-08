  
il 10 gennaio

L'arrivo di Cesare e Rimini. La Legio XIII rievoca il passaggio del Rubicone

In foto: La Legio XIII davanti al Ponte di Tiberio
La Legio XIII davanti al Ponte di Tiberio
di Redazione   
Gio 8 Gen 2026 12:06 ~ ultimo agg. 12:11
Sabato 10 gennaio si svolgerà a Rimini la rievocazione storica dell’ingresso di Cesare dopo l’attraversamento del Rubicone. La manifestazione prenderà il via alle 16 16.00 dall’invaso del ponte di Tiberio, dove ci sarà un primo momento di presentazione della legio e l’esecuzione di alcune manovre militari. Alle 16,45 si formerà il corteo che lungo il corso d’Augusto (l’antico Decumano della città) per arrivare alle 17 circa in piazza Tre Martiri, dove c’è il cippo medioevale che ricorda l' evento. Qui ci sarà il saluto dell’assessore Andrea Morolli e la rievocazione degli accadimenti di quel freddo 10 Gennaio del 49 AC. da dove iniziò quel viaggio che cambiò la storia d’Italia e non solo.

La Legio XIII è stata una legione voluta da Cesare stesso a cui si affezionò e gli assegno il suo animale “totem” presente nel vessillo. Il Leone. Leggenda vuole che, al momento di creare questa legione, io condottiero sognò un cucciolo di leone che però sapeva già difendere il suo territorio. Fu l’unica legione che lui scelse quando decise di disubbidire al senato ed attraversare il Rubicone fermandosi a Rimini. Cesare, riportano i cronisti dell'epoca, fece richiamare la popolazione nel foro (attuale piazza Tre Martiri) e di li andò ad arringare la legio XIII. 

