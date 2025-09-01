  
Statue, proteste e incontri

Allevamento Fileni, convegno a Novafeltria. Comitato chiede trasparenza

In foto: La statua davanti all'allevamento a Cavallara
La statua davanti all'allevamento a Cavallara
di Redazione   
Lun 1 Set 2025 12:37 ~ ultimo agg. 2 Set 02:02
Non si placa la battaglia del comitato per la Valmarecchia contro l'allevamento avicolo Fileni a Cavallara di Maiolo. Domenica mattina proprio di fronte al cantiere, è arrivata  la “Madonna della sana convivenza”, scultura dell’artista veneto Federico Soffiata nata per denunciare gli allevamenti intensivi. L’opera, che arriverà a Bruxelles il prossimo 15 settembre toccando anche Polonia e Amsterdam, reinterpreta la Madonna della Misericordia di Piero della Francesca: non più i fedeli sotto il manto, ma gli animali da allevamento intensivo. 

Nei giorni scorsi il comitato insieme all’associazione Amici della Valmarecchia ha scritto ai vertici Fileni, agli enti pubblici e anche alla procura: ci sarebbero infatti incongruenze tra la superficie dichiarata dalla società e quella necessaria secondo gli standard biologici. I cittadini puntano il dito sulla scarsa trasparenza: tante le domande che, al momento, restano senza risposta. E con l’obiettivo di ottenerle, il comitato ha organizzato un convegno al Teatro di Novafeltria per il prossimo mercoledì alle 20.30. A supportare le istanze dei cittadini ci sarà la giornalista Giulia Innocenzi. Invitate anche le istituzioni locali, in primis il sindaco di Maiolo.

https://www.icaroplay.it/programmi/allevamento-fileni-a-maiolo-ancora-proteste-poca-trasparenza/

 

