Solidarietà dopo la tragedia. Associazione ViVilla: possibile revocare donazioni

Potranno ottenere la restituzione di quanto versato coloro che hanno effettuato donazioni alla raccolta fondi lanciata dall'associazione di commercianti ViVilla dopo la tragedia del 31 dicembre 2024 a Verucchio quando il 23enne egiziano Muhammad Sitta fu ucciso a colpi di pistola dal comandante della locale stazione dei Carabinieri, Luciano Masini, dopo aver accoltellato 4 persone senza motivo. Lo rende noto la stessa associazione. La somma era stata infatti primariamente raccolta per coprire le spese legali di Masini, assolto lo scoro ottobre da ogni responsabilità, che invece sono state integralmente coperte dalla Compagnia assicurativa con la quale l’Arma dei Carabinieri aveva stipulato idoneo contratto. Entro il 18 gennaio, spiega ViVilla, "coloro che hanno versato somme di denaro finalizzate a sostenere le eventuali spese legali potranno revocare la donazione eseguita e ottenere la restituzione delle somme versate. Specificatamente, coloro che hanno donato tramite piattaforma GoFundMe, riceveranno una comunicazione dalla piattaforma stessa, contenente tutte le istruzioni necessarie per ottenere la restituzione; coloro che hanno donato tramite bonifico bancario, potranno chiedere la restituzione della quota versata facendone richiesta via mail all’indirizzo donazioni.vivilla@gmail.com". Le somme che non verranno richieste saranno versate al Luogotenente Masini, che poi le destinerà a scopi benefici e per la sicurezza del territorio, e alle persone rimaste ferite. L'associazione, in seguito alle recenti polemiche (vedi notizia), "ribadisce con fermezza che tutte le somme raccolte sono tuttora integralmente disponibili e che nessun importo è stato sottratto o utilizzato per finalità diverse da quelle dichiarate".

La nota stampa dell'associazione ViVilla APS

L’Associazione ViVilla APS, anche per conto del Luogotenente Carica Speciale nell’Arma dei Carabinieri Luciano Masini e delle vittime rimaste ferite, desidera innanzitutto ringraziare sentitamente tutti coloro che a seguito dei tragici eventi verificatisi la sera del 31 dicembre 2024 a Villa Verucchio, hanno manifestato in molteplici forme la propria vicinanza, solidarietà e sostegno alle persone rimaste direttamente coinvolte.

E’ di poche settimane fa la definitiva archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Rimini, che ha favorevolmente accolto la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, in presenza di sufficienti e idonei elementi probatori escludenti ogni responsabilità in capo a Masini e sussistendo le scriminanti della legittima difesa e dell’uso legittimo delle armi.

Alla luce di tale esito, si precisa che le spese per la difesa tecnica del Luogotenente Masini sono state integralmente coperte da primaria Compagnia assicurativa con la quale l’Arma dei Carabinieri aveva stipulato idoneo contratto per il verificarsi del rischio.

Con il presente comunicato, l’Associazione Vivilla APS, che nell’immediatezza dei gravi fatti di Capodanno, si è fatta promotrice di una raccolta fondi sia mediante la piattaforma GoFundMe, sia tramite bonifico bancario, informa che entro il 18 gennaio 2026 tutti coloro che hanno versato somme di denaro finalizzate a sostenere le eventuali spese legali del Luogotenente Masini potranno revocare la donazione eseguita e ottenere la restituzione delle somme versate.

Specificatamente, coloro che hanno donato tramite piattaforma GoFundMe, riceveranno una comunicazione dalla piattaforma stessa, contenente tutte le istruzioni necessarie per ottenere la restituzione; coloro che hanno donato tramite bonifico bancario, potranno chiedere la restituzione della quota versata facendone richiesta via mail all’indirizzo donazioni.vivilla@gmail.com.

Le somme che non verranno richieste dai rispettivi donatori, verranno tempestivamente versate a favore del Luogotenente Masini (che le destinerà a scopi benefici e per la sicurezza del territorio) e delle persone rimaste ferite.

La procedura sopra descritta, è stata avviata non appena possibile, e cioè solo successivamente alla definitiva archiviazione del procedimento penale (fine ottobre 2025) in conformità alle tassative indicazioni fornite dalla piattaforma GoFundMe, in quanto la causale primaria della raccolta fondi era riferita alla tutela legale del Luogotenente Masini.

In ultimo, ma non certo per importanza, anche a seguito delle notizie apparse sulla stampa nelle settimane scorse, ribadisce con fermezza che tutte le somme raccolte sono tuttora integralmente disponibili e che nessun importo è stato sottratto o utilizzato per finalità diverse da quelle dichiarate. L’intento dell’Associazione Vivilla APS è sempre stato, e continua ad essere, uno solo: far giungere un gesto di solidarietà diffusa, concreta e fattiva a tutte le persone a vario titolo coinvolte nella tragedia dello scorso Capodanno, nel massimo rispetto delle norme e nella piena trasparenza e correttezza verso i tanti donatori che hanno risposto generosamente alla proposta di raccolta fondi.