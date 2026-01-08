Ztl Centro Storico e Borgo San Giuliano. Dal 29 gennaio scattano le multe

Da giovedì 29 gennaio scatteranno le multe "automatiche" per gli automobilisti che, privi di permesso, varcheranno le Ztl del Centro Storico e del Borgo San Giuliano. Dopo una lunga fase di pre-esercizio, l'amministrazione ha annunciato infatti l'avvio della fase sanzionatoria per il nuovo sistema di videocontrollo. Come previsto dal Codice della Strada, la multa sarà di 83 euro.

Per tutto il periodo del pre-esercizio le violazioni rilevate dal sistema di controllo non hanno dato seguito a sanzioni, ma sono state utili sia per verificare il corretto funzionamento degli impianti e per dare modo ai cittadini e agli operatori di prendere familiarità con il nuovo sistema e completare le procedure di richieste di permessi.

Già dal settembre 2025, il Settore Mobilità aveva provveduto ad inviare ai proprietari dei veicoli privi di permesso, rilevati dal 1 luglio al 31 agosto dalle telecamere, una comunicazione dell’avvenuto transito senza autorizzazione e i riferimenti dell’ufficio per ottenere le necessarie informazioni. Ben 10mila le cosiddette lettere di cortesia inviate ai trasgressori (in alcuni casi, lo stesso automobilista colto più volte in fallo).

Nel corso del 2025 sono state poi 2.122 le raccomandate e 2.801 le lettere ordinarie recapitate a tutti i residenti e possessori di abitazioni all’interno della ZTL Centro storico per illustrare le modalità di rilascio dei permessi. Al 31 dicembre risultano attivi 173 permessi domiciliati, 114 permessi ad operatori economici con sede interna alla Ztl, 1.983 permessi residenti, 345 permessi posti auto.

Complessivamente sono tredici i varchi: chi ha il permesso per il centro storico potrà transitare per tutti i varchi della zona ma non in quelli di Borgo san Giuliano e viceversa.

. Appartengono al centro storico i seguenti varchi:

Via Bastioni Meridionali intersezione con Largo Unità d’Italia funzionamento 22.00-06.00

Via Dante Alighieri intersezione via Aponia funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via XXII Giugno intersezione con via Angherà funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via Bertani intersezione via Bastioni Orientali funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Corso Papa Giovanni XXIII intersezione piazza Ferrari funzionamento 0.00 – 24.00

Corso d’Augusto intersezione con via Ducale funzionamento 7.30 – 20.30

Corso d’Augusto intersezione Circonvallazione Occidentale funzionamento 20,30-7,30

Via Castelfidardo intersezione via Clari funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via Michele Rosa intersezione via Castelfidardo funzionamento 9.00 -12.00

Via d’Azeglio intersezione con via Circonvallazione Occidentale funzionamento 22.00-06.00

. Appartengono al Borgo San Giuliano i seguenti varchi

Via Marecchia intersezione viale Matteotti funzionamento 0.00 – 24.00

Via Trai intersezione via Matteotti funzionamento 0.00 – 24.00

Viale Tiberio intersezione con via San Giuliano, funzionamento 0.00 – 24.00

Tutte le informazioni sul sito del Comune di Rimini:

Ufficio permessi di accesso in zona traffico limitato (ZTL) | Comune di Rimini

La domanda si può presentare:

Online registrandosi sul portale dei servizi alla mobilità del Comune: Comune di Rimini

Online: inviando la documentazione all'indirizzo email centro@comune.rimini.it o tramite PEC a dipartimento3@pec.comune.rimini.it .

Di persona: presso l'Ufficio Permessi, situato in Via Rosaspina 21, Rimini negli orari di ricevimento al pubblico (lunedì dalle 09:00 alle 12:00; giovedì dalle 14:00 alle 17:00).