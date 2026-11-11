Allarmi bomba. Scuole evacuate anche senza ordini dalle forze dell'ordine

Anche diversi istituti riminesi questa mattina hanno ricevuto la mail con l'allarme bomba indirizzate a migliaia di scuole in tutta Italia. Si tratta, a quanto emerso al momento, del liceo linguistico ed economico sociale Masina a Viserba, del liceo linguistico del Serpieri, dell'Istituto Marco Polo, Belluzzi-Da Vinci e Alberti, delle scuole medie Marvelli e dell'Istituto professionale Benelli e del Tonino Guerra di Novafeltria. Non ci sono stati ordini di evacuazione da parte di Polizia e Carabinieri, che comunque sono intervenuti con lo scopo di tranquillizzare e per sopralluoghi precauzionali. Polizia Postale e Carabinieri hanno avviato le indagini. Al liceo Masina la scuola ha autonomamente deciso di far uscire i ragazzi, le forze dell'ordine sono poi intervenute per controlli. Le attività pomeridiane risultano sospese. Le scuole di Riccione, dove alcuni istituti avrebbero ricevuto la mail, e Santarcangelo oggi sono chiuse per le feste del patrono.

Le mail, da indirizzo estero, sono arrivate intorno alle 10.30: la missiva, arrivata da un indirizzo localizzato a Taiwan, è firmata 'Mikhail Andropov', sedicente leader del fantomatico Vilayat di Misoginistan, ed ha per oggetto "Avviso di pericolo" e conteneva le minacce: "Siamo venuti per annientarvi, metteremo in atto il genocidio contro gli italiani". E ancora: "Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro". A seguito delle segnalazioni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato alle 16:00 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie. La premier assicura che la questione viene seguita 'con grande attenzione' da parte del governo, 'ma non emergono pericoli concreti'.

Il testo della lettera: "Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L'ho posizionata in modo tale che l'onda d'urto si propaghi in tutto l'edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro".