E’ stato il Teatro della Regina di Cattolica ad ospitare la 21a edizione della Borsa di Studio “Guido Paolucci” con premiazione ufficiale dei primi due classificati alla 20ª edizione del

“Premio Giovani Talenti”, anch’esso dedicato alla memoria dell’illustre pediatra cattolichino, che ha introdotto quest’anno un’importante novità grazie alla collaborazione con l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Il riconoscimento ai Giovani Talenti, promosso da RivieraBanca e sostenuto economicamente da RivieraMutua ETS, valorizza le migliori tesi di laurea magistrale capaci di generare un significativo impatto sociale, economico e culturale sul territorio, attraverso la ricerca e l’innovazione, i giovani diventano protagonisti dello sviluppo delle comunità e dell’ambiente in cui vivono. Sono pervenute complessivamente 36 candidature, di cui 30 ammissibili. La Commissione di valutazione, presieduta dal dott. Gianluca Conti, ha individuato 8 finalisti, provenienti dai Campus universitari di Rimini, Forlì e Bologna.

Salutando i convenuti, il Presidente Fausto Caldari ha ricordato l’impegno di RivieraBanca nell’essere vicina alla comunità, ai giovani e alle famiglie, nel rispetto di valori fondamentali. “Una comunità ha bisogno di persone capaci di unire competenza ed umanità, ambizione e senso del bene comune. Nelle mani di voi giovani, c’è il domani del nostro territorio e darvi fiducia per coltivare il vostro pensiero rappresenta l’investimento culturale più sicuro per costruire una società più sostenibile e attenta”. Sul palco è salito anche Don Andrea Scognamiglio, parroco di San Pio V e Sant’Apollinare di Cattolica, docente di Teologia Trinitaria all’ISSR “A. Marvelli” di Rimini, che

con le sue parole e i suoi entusiasmanti racconti, dai campi scuola ai viaggi invernali, da avvincenti escursioni alle attività quotidiane, ha saputo ispirare tanti ragazzi e ragazze che hanno ascoltato con attenzione. Il direttore generale di RivieraBanca Gianluca Conti, ha ricordato le significative iniziative realizzate per i giovani, incentivandoli a saper condurre i propri sogni con spirito di unione e fattività, portando esempi concreti di giovani che, con spirito cooperativo e il supporto dell’Istituto, hanno raggiunto obiettivi importanti non solo per se stessi, ma anche a vantaggio di una “comunità viva”, alimentando un ecosistema valoriale importante in cui il talento diventa comunità.

La Commissione, dopo aver esaminato i lavori e ascoltato gli interventi dei candidati, ha formulato la graduatoria finale, individuando quattro premiati: un primo e un secondo classificato per ciascun ambito disciplinare.

I quattro premiati del Premio Giovani Talenti 2026 in ambito STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) sono: 1° classificato Federico Bedogni. Punteggio complessivo 41 punti. Corso di laurea magistrale “Low Carbon Technologies and Sustainable Chemistry (LM-71)”. Università Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Campus di Bologna. Titolo della tesi: “Life Cycle Assessment of Nutrient Recovery from the Liquid

Fraction of Pig Manure Digestate via Struvite Precipitation”. La ricerca affronta il tema del recupero dei nutrienti dai residui della digestione anaerobica dei reflui suini, attraverso la precipitazione della struvite e la valutazione degli impatti ambientali del processo. Un contributo orientato alla sostenibilità e all’economia circolare. 2ª classificata Zahra Ilchinezhadfirouzabadi. Punteggio complessivo 36 punti. Corso di laurea magistrale in

Advanced Cosmetic Sciences (LM-54). Università Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Campus di Rimini. Titolo della tesi: “Development of Bioluminescent Assay for the Detection of Microbial Contamination in Cosmetic Products”. La sua tesi si concentra sullo sviluppo di un metodo bioluminescente per rilevare la contaminazione microbica nei prodotti cosmetici, con possibili applicazioni nel controllo della qualità e nella sicurezza dei

prodotti.

I quattro premiati del Premio Giovani Talenti 2026 in ambito SSH (Scienze Sociali e Umanistiche) sono: 1° classificato Giuseppe Rao. Punteggio complessivo 38 punti. Corso di laurea magistrale in Amministrazione e gestione d’impresa (LM-77). Università: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Campus di Rimini. Titolo della tesi: “Service Innovation nel Trasporto Pubblico Locale: il caso Start Romagna S.p.A.”. La ricerca analizza l’innovazione nei servizi di trasporto pubblico locale, approfondendo il caso di Start Romagna e le opportunità di miglioramento dei servizi di mobilità. Un tema di particolare interesse per l’accessibilità, la sostenibilità e lo sviluppo del territorio.

2ª classificata Arianna Candini. Punteggio complessivo: 37 punti. Corso di laurea magistrale in Resource Economics and Sustainable Development (LM-56). Università: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Campus di Rimini. Titolo della tesi: “The Role of Cooperative Banking in Promoting Local Economic Development: an Econometric Panel Data Analysis and a Strategy for Internal Areas in Emilia Romagna”. La tesi approfondisce il ruolo

del credito cooperativo nello sviluppo economico locale, con particolare attenzione alle aree interne dell’Emilia-Romagna e al contributo che il sistema bancario può offrire alla crescita e alla coesione delle comunità.



Il montepremi complessivo del Premio Giovani Talenti è di 8.000 euro lordi, distribuiti tra gli otto finalisti e i primi due classificati di ciascun ambito disciplinare. I due primi Giovani Talenti classificati, Federico Bedogni e Giuseppe Rao, individuati l’11 novembre in collaborazione con l’Università di Bologna presso il Campus di Rimini, sono stati ufficialmente premiati nel corso della cerimonia al Teatro della Regina di Cattolica. Durante la cerimonia della 21a Borsa di Studio “Guido Paolucci” sono stati premiati 109 studenti, suddivisi in 43 studenti delle scuole medie e in 66 studenti delle scuole superiori, sono stati premiati con un riconoscimento di 250 euro e di 500 euro.