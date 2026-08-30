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instabilità a metà settimana

Agosto finisce, il caldo no. Ma sopportabile un po' meglio

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Il passaggio tra agosto e settembre vedrà ancora giornate di cielo generalmente sereno e temperature massime intorno ai trenta gradi. La mappa del rischio calore di Arpae, quella che misura il disagio bioclimatico, non registra criticità particolari se non, al momento, una situazione di debole disagio prevista sulla pianura riminese per martedì. Mercoledì potrebbe esserci il passaggio di un fronte perturbato, per lasciare poi subito spazio ancora al bel tempo, previsioni ovviamente da confermare nei prossimi giorni.

Le previsioni di Arpae.

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