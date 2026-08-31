Al via i lavori di riqualificazione alla piazza della stazione di Viserba

Restyling dal costo di circa 150mila euro per l'ingresso della stazione ferroviaria di Viserba. Sono partiti i lavori che prevedono il rifacimento della pavimentazione, nuovo verde, panchine, portabici e nuova illuminazione a led. Sarà realizzata anche una nuova rampa di accesso conforme alla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il comune ha affidato l'esecuzione ad Anthea sul piazzale di circa 450 mq che si trova in via Curiel. Le superfici asfaltate saranno sostituite con materiali drenanti.

Gli arredi saranno in continuità con quelli già utilizzati nel Parco del Mare. Davanti all’ingresso della stazione sono inoltre previsti due stalli per il servizio taxi e cinque spazi per motocicli.

“Dopo gli interventi svolti nell’ultimo biennio legati alla realizzazione della nuova condotta fognaria e alla riasfaltatura di via Curiel ora si completa l’intervento con la riqualificazione dell’area di ingresso della stazione. Si tratta di un intervento che rientra in una serie di lavori diffusi per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini che vivono in queste zone – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli –. Un percorso che nei mesi scorsi ha visto anche la messa in sicurezza del Borgo dei Ciliegi, via Dogana e di via del Lupo e che proseguirà, dalla prossima settimana, con l’intervento in via Leon Battista Alberti. Prima dell’avvio di questo cantiere abbiamo incontrato le attività economiche presenti nell’area della stazione, per condividere tempi e modalità dell’intervento”.