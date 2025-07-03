  
Indietro
menu
menu

DAL 13 AL 20 LUGLIO A RIMINI

Il Cartoon Club & RiminiComix arriva alla 41^ edizione: la presentazione

In foto: un momento della conferenza stampa
un momento della conferenza stampa
di Stefano Ravaglia   
Tempo di lettura 1 min
Gio 3 Lug 2025 14:41 ~ ultimo agg. 31 Lug 04:31
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dal 13 al 20 luglio, Cartoon Club & RiminiComix celebra la sua 41^ edizione con un ricco programma che mette al centro dell'esperienza culturale le arti visive. Proiezioni, incontri, masterclass, laboratori, spettacoli, Rimini accoglierà una settimana di eventi che animeranno i luoghi più iconici della città, dal centro storico alla zona mare. A firmare il manifesto ufficiale del festival di quest'anno è Milo Manara, artista che ha segnato la storia del fumetto d'autore. 

Il legame profondo tra Manara e Fellini viene celebrato anche nella mostra "Di sogni e di segni", ospitata al Museo della Città di Rimini realizzata in collaborazione con il Fellin Museum e Comicon. Dal 17 al 20 luglio sarà inoltre attivo un presidio informativo contro la violenza sulle donne, oltre a una attenzione speciale per l'ambiente. Per la prima volta il festival coinvolge il pubblico come protagonista: una giuria di appassionati, selezionati tra gli spettatori, assegnerà i primi ai migliori corti animati in concorso.
Altre notizie
visita al cantiere del Palas
nuova passerella

Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
di Roberta Rotelli
VIDEO
Paolo Nori al We Reading Festival
in tanti al WeReading Festival

Ferragosto ricco di eventi e Santarcangelo si gode i turisti
di Redazione
una Volante della polizia davanti al tribunale di Rimini
fermato dalla polizia

Scopre di essere seguita nonostante il divieto di avvicinamento: lo fa arrestare
di Lamberto Abbati
emporio solidale
bando aperto

Empori solidali e contrasto allo spreco. Un milione dalla Regione
di Redazione
Riccione Paese (Maps)
'Non rispondiamo come NO ZTL'

Tensione a Riccione Paese. I 46 commercianti: presidente e direttivo lascino
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO