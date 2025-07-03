DAL 13 AL 20 LUGLIO A RIMINI
Il Cartoon Club & RiminiComix arriva alla 41^ edizione: la presentazione
In foto: un momento della conferenza stampa
di Stefano Ravaglia
1 min
Gio 3 Lug 2025 14:41 ~ ultimo agg. 31 Lug 04:31
Dal 13 al 20 luglio, Cartoon Club & RiminiComix celebra la sua 41^ edizione con un ricco programma che mette al centro dell'esperienza culturale le arti visive. Proiezioni, incontri, masterclass, laboratori, spettacoli, Rimini accoglierà una settimana di eventi che animeranno i luoghi più iconici della città, dal centro storico alla zona mare. A firmare il manifesto ufficiale del festival di quest'anno è Milo Manara, artista che ha segnato la storia del fumetto d'autore.
Il legame profondo tra Manara e Fellini viene celebrato anche nella mostra "Di sogni e di segni", ospitata al Museo della Città di Rimini realizzata in collaborazione con il Fellin Museum e Comicon. Dal 17 al 20 luglio sarà inoltre attivo un presidio informativo contro la violenza sulle donne, oltre a una attenzione speciale per l'ambiente. Per la prima volta il festival coinvolge il pubblico come protagonista: una giuria di appassionati, selezionati tra gli spettatori, assegnerà i primi ai migliori corti animati in concorso.
