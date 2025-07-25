Aggressione operatore Hera, solidarietà dalle organizzazioni sindacali

"Le organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, unitamente alla RSU RLS dei servizi ambientali del Gruppo Hera, esprimono profonda solidarietà e sgomento per il grave episodio di violenza avvenuto nella giornata di lunedì 21 luglio, ai danni di un operatore ecologico dipendente Hera Rimini, impegnato nel proprio servizio nei pressi di San Giuliano Mare. L’aggressione, avvenuta in pieno giorno, è stata perpetrata da due uomini e ha avuto esiti gravissimi: l’operatore ha riportato fratture costali, la rottura di un dente e del labbro, oltre a una perforazione del polmone. Attualmente è ricoverato presso l’Ospedale Bufalini di Cesena, dove sta ricevendo le cure necessarie.

Si tratta di un fatto inaccettabile e gravissimo, che colpisce un lavoratore mentre svolge un servizio pubblico essenziale per la collettività. Chiediamo con forza che sia fatta piena luce sull'accaduto e che gli autori dell’aggressione siano individuati e perseguiti con la massima severità e che si apra una discussione seria sulla sicurezza dei lavoratori che operano su strada. Ribadiamo la nostra vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia, e rinnoviamo l’impegno a tutela della sicurezza e della dignità di tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore".