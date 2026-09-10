Aggressione di Ferragosto sulla spiaggia a Rimini: denunciati i presunti autori

Dopo serrate indagini i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile sono riusciti a fare chiarezza sulla violenta aggressione a colpi di coltello avvenuta nella notte del 16 agosto sulla spiaggia di Rimini. Gli accertamenti hanno portato infatti alla denuncia di quattro cittadini nordafricani, tra i 19 e i 31 anni, con l'accusa di lesioni personali aggravate. Dalle indagini è emerso che al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, il gruppo (giunto in Riviera da fuori provincia) avrebbe aggredito alcuni coetanei ricorrendo all’uso di spray urticante e armi da taglio. La rissa sarebbe avvenuta verso la riva, in una zona non coperta dalle telecamere di videosorveglianza. Le vittime, soccorse e trasportate d’urgenza all'ospedale “Bufalini” di Cesena, hanno riportato lesioni gravissime tanto da far temere, inizialmente, per la loro vita. Nel corso della violenta colluttazione, anche due degli indagati (entrambi 20enni) erano rimasti feriti e sono stati portati a Cesena. Per loro la prognosi è stata di 30 giorni. Alla luce degli elementi indiziari raccolti, i Carabinieri hanno denunciato i quattro soggetti alla Procura della Repubblica di Rimini.