  
Indietro
menu
menu

Fermati dai carabinieri

Aggressione di Ferragosto sulla spiaggia a Rimini: denunciati i presunti autori

In foto: i carabinieri di Rimini
i carabinieri di Rimini
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dopo serrate indagini i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile sono riusciti a fare chiarezza sulla violenta aggressione a colpi di coltello avvenuta nella notte del 16 agosto sulla spiaggia di Rimini. Gli accertamenti hanno portato infatti alla denuncia di quattro cittadini nordafricani, tra i 19 e i 31 anni, con l'accusa di lesioni personali aggravate. Dalle indagini è emerso che al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, il gruppo (giunto in Riviera da fuori provincia) avrebbe aggredito alcuni coetanei ricorrendo all’uso di spray urticante e armi da taglio. La rissa sarebbe avvenuta verso la riva, in una zona non coperta dalle telecamere di videosorveglianza. Le vittime, soccorse e trasportate d’urgenza all'ospedale “Bufalini” di Cesena, hanno riportato lesioni gravissime tanto da far temere, inizialmente, per la loro vita. Nel corso della violenta colluttazione, anche due degli indagati (entrambi 20enni) erano rimasti feriti e sono stati portati a Cesena. Per loro la prognosi è stata di 30 giorni. Alla luce degli elementi indiziari raccolti, i Carabinieri hanno denunciato i quattro soggetti alla Procura della Repubblica di Rimini.

Altre notizie
@newsrimini
colpito un lampione

Cade un grosso pino in viale Ceccarini a Riccione
di Redazione
FOTO
Angelica Raggi al Tc Viserba (Foto ©Valentina Cirillo)
Al Tennis Club Viserba

“Rimini Cup”: approdano ai quarti Raggi, Tomase, Schaefer e Fumagalli
di Icaro Sport
FOTO
Il video ripreso con un cellulare (repertorio)
atti sessuali con minorenne

Adescamento online e ricatti a una 16enne: condannato a 7 anni di carcere
di Lamberto Abbati
repertorio
divieto di avvicinamento

Aggressione a colpi di casco e rapina: un audio incastra un 19enne
di Lamberto Abbati
La Volante della polizia di Stato
resistenza agli agenti

Lite per un attrezzo, in palestra interviene la polizia. Denunciato 45enne
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO