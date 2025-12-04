  
Addio a Dj Mozart. Si è spento Claudio Rispoli, nome storico delle consolle

In foto: Claudio Rispoli (da Facebook)
Claudio Rispoli (da Facebook)
di Redazione   
Gio 4 Dic 2025 16:59 ~ ultimo agg. 17:11
Si è spento a 67 anni Claudio Rispoli, noto con il suo nome d'arte di DJ Mozart, storico protagonista delle consolle della Riviera e non solo. Originario di Ancona, doveva il suo nome agli studi compiuti al Conservatorio. La sua carriera era cominciata da giovanissimo al Paradiso di Rimini e al New Jimmy di Riccione. Alla Baia degli Angeli di Gabicce, altro storico locale, era stato dj resident. Come musicista e produttore negli anni '90 è stato tra i fondatori dei Jestofunk e c'era lui dietro il successo internazionale "Found Love" dei Double Dee.

