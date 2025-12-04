Chiamate al 118. In Romagna tempo medio di intervento di 15 minuti

Il 118 dell'Emilia-Romagna si conferma ai vertici nazionali per quanto riguarda i tempi di risposta alle chiamate. A certificarlo gli ultimi dati pubblicati da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, all'interno dell'ultimo report sulle performance di aziende sanitarie e ospedali. Se il limite di attesa indicato è di18 minuti a Imola e Bologna se ne registrano 16, Modena e la Romagna 15 minuti, Parma, Reggio Emilia e Piacenza 13 minuti. A Ferrara si è sopra di un minuto, attestandosi su 19. L'indicatore rappresenta i minuti che intercorrono tra la chiamata e l'arrivo del mezzo di soccorso.

"Il servizio di emergenza urgenza dell'Emilia-Romagna si conferma un'eccellenza a livello nazionale - sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l'assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi-: un vero orgoglio di cui andiamo fieri, grazie al lavoro quotidiano di migliaia tra operatori sanitari, medici, infermieri e volontari. Il nostro impegno è garantire che queste performance non calino in futuro, ma anzi possano ulteriormente migliorare".

I numeri del 118 in Emilia-Romagna

Oltre 1.400 persone assistite ogni giorno nel 2024, più di 527mila l’anno. Una media di 14mila interventi ogni 100mila abitanti, dato che pone l’Emilia-Romagna in cima a questa classifica tra tutte le regioni italiane. Grazie alla presenza di un mezzo di soccorso avanzato, sia con infermiere che con medico, ogni 29.678 abitanti, il doppio di quello che prevede il Decreto ministeriale 70/2015 che stabilisce il tetto massimo di un mezzo ogni 60mila abitanti.

E poi le professionalità e le competenze del personale: 3.770 i medici e gli infermieri impegnati nel servizio, a cui si aggiungono 500 autisti soccorritori e una squadra di quasi 40mila volontari, che, solo nel 2024, ha permesso di effettuare da Piacenza a Rimini 512.028 interventi e di soccorrere esattamente 527.310 pazienti. Il tutto grazie a una flotta di centinaia di mezzi, di cui 272 tra ambulanze e auto mediche e infermieristiche pronte a partire con l’equipaggio a bordo 24 ore su 24, e 4 elicotteri, uno dei quali con tecnologia Ngv per consentire il volo notturno e due con verricello.