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Decine di corse aggiuntive

Ponte del 2 giugno e Rimini Wellness: Trenitalia potenzia i regionali

In foto: i regionali di Trenitalia Tper
i regionali di Trenitalia Tper
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Redazione
   
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In vista dell'imminente ponte del 2 giugno e in concomitanza con Rimini Wellness, Trenitalia Tper ha predisposto un piano di potenziamento del servizio ferroviario regionale. L'iniziativa, concordata con la Regione Emilia-Romagna, nasce per rispondere all'aumento della domanda turistica e per promuovere l'utilizzo del treno come alternativa all'auto privata anche al di fuori delle tradizionali fasce pendolari.

A partire da venerdì 29 maggio, al piano originario che già introduceva 81 corse aggiuntive, se ne aggiungono ulteriori 25, per un totale di oltre 60.000 posti a sedere in più rispetto alla programmazione ordinaria. Il potenziamento collegherà i principali nodi regionali con le più richieste località della Riviera Adriatica (Rimini, Rimini Miramare, Riccione, Misano, Cattolica, Cervia e Cesenatico) e faciliterà gli spostamenti trasversali tra Bologna e le città di Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza e Piacenza, con alcune estensioni strategiche su Milano per intercettare i flussi provenienti dalla Lombardia. Particolare attenzione è stata dedicata anche al rafforzamento del servizio sulla linea Bologna–Prato. 

Il piano di mobilità sostenibile si intensificherà ulteriormente in occasione della ventesima edizione di Rimini Wellness, in programma dal 28 al 31 maggio alla fiera di Rimini. Grazie a uno specifico accordo con IEG, il servizio verrà incrementato con 40 corse aggiuntive dedicate, per un totale di circa 19.000 posti extra pensati per collegare direttamente il polo fieristico con le località della costa fino a Cattolica. 

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