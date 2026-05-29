“L’umano che resta”, tre incontri a Rimini per capire il futuro delle relazioni

Che cosa resta dell’umano quando le tecnologie cambiano il nostro modo di pensare, comunicare e stare in relazione? È da questa domanda che nasce “L’umano che resta. Come le tecnologie possono cambiare ciò che siamo”, il ciclo di incontri promosso dall’associazione Roveto Ardente APS insieme all’ISSR “A. Marvelli” della Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, con il patrocinio del Comune di Rimini e di ENIA.

Tre serate aperte alla cittadinanza, in programma al Teatro del Seminario di Rimini (via Covignano 265), per riflettere in modo critico e accessibile sull’impatto delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale sulla vita delle persone, sulle relazioni, sul pensiero e sull’identità.

Gli incontri si svolgeranno alle 21 con ingresso libero.

Il programma

Giovedì 4 giugno

“La ferita – Relazioni senza corpo”

Che cosa diventa l’umano quando la relazione cambia forma

Relatore: Adriano Favole, antropologo culturale

In dialogo con Simona Mulazzani

Giovedì 11 giugno

“Il pensiero che si impoverisce”

Che cosa accade alla mente e alla coscienza nell’ecosistema dell’IA

Relatore: Silvano Tagliagambe, filosofo della scienza

In dialogo con Davide Arcangeli

Giovedì 18 giugno

“Oltre l’umano? – Protesi cognitive e identità”

Dove passa il limite che rilancia, non che blocca

Relatore: Roberto Marchesini, filosofo ed etologo

In dialogo con Maurizio Mussoni