Accesso est di piazza Malatesta: riqualificazione entro fine mandato

Ci vorrà ancora un po’ di tempo per dare piena completezza all’intervento, ormai per gran parte concluso da alcuni anni, su piazza Malatesta a Rimini. All’appello infatti mancano ancora gli accessi della porzione est, rimasti quelli pre-riqualificazione. La vicenda è tornata d’attualità con la protesta di alcuni commercianti della zona che ha fatto seguito al furto con spaccata al ristorante Agrofficina. Gli operatori lamentano la lunga attesa per la risistemazione dell’area e la mancata realizzazione di nuovi stalli per i ciclomotori promessi da tempo. In realtà, già nel dicembre 2022, l’amministrazione aveva affidato uno studio di fattibilità per mettere mano ai 1.650 metri quadri che da via Circonvallazione arrivano al giardino del ristorante Pizzium. Da allora non si è più saputo nulla dell’intervento. Il comune, da noi sollecitato, ci ha fatto sapere però che un nuovo studio è stato completato nei mesi scorsi e prevede, oltre al rifacimento dei sottoservizi, l'intera risistemazione sia della pavimentazione che degli spazi in superficie. A questo si aggiunge un elemento di continuità con la ciclabile davanti a CastelSismondo. Lievitati i costi dell'intervento, soprattutto per l’impennata dei materiali ma anche per l’inserimento di alcuni lavori aggiuntivi: rispetto ai 200.000 euro stimati a fine 2022 si passa a ben 720mila euro. Il nuovo studio di fattibilità sarà ora inserito nella programmazione degli interventi con l’obiettivo di realizzarlo entro la fine del mandato amministrativo prevista per la primavera 2027.

