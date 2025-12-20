A Verucchio il Concerto di Natale dell'Ensemble Vocale Canòpea

Domenica 21 Dicembre alle 17, presso la Chiesa Collegiata di Verucchio in P.zza Battaglini 22, si terrà il concerto dell’Ensemble Vocale Canòpea, compagnie vocale fondata e diretta da Arianna Lanci nel 2015. Ingresso a offerta libera.

La presentazione del concerto:

Il coro si caratterizza per lo studio del repertorio antico, in particolare medievale e rinascimentale, con incursioni nel contemporaneo e nella tradizione orale. Molto sensibile alle iniziative culturali e musicali dal profondo significato spirituale e sociale, l’Ensemble organizza dal 2023 un Festival dedicato alla relazione tra umani e selvatici nella città e in particolare alle voci dei rondoni- ALTISSIME VOCI Festival Musicale tra Terra e Cielo. Carattere distintivo dell’Ensemble è la doppia veste sonora in cui vengono presentati i brani in repertorio: a cappella, o accompagnati dal clavisimbalum (copia filologica realizzata da Graziano Bandini, a partire dal trattato del 1440 di Arnaut de Zwolle), strumento a tastiera tardo-medievale, trattato anch’esso come fosse una voce tra le voci. Frequente inoltre la collaborazione con musicisti specializzati nella prassi esecutiva storicamente informata su strumenti antichi, quali ad esempio la viella, il liuto, i flauti dolci, le percussioni e il salterio. Il concerto di domani propone canti di ispirazione natalizia, provenienti da diverse raccolte musicali medievali e rinascimentali, perle polifoniche di Palestrina nell’anno dell’anniversario della nascita e rivisitazioni all’organo in chiave contemporanea di antichi canti gregoriani. Oltre alle voci risuoneranno i flauti dolci di Emanuela Di Cretico, la viella e la viola di gamba di Elisabetta Del Ferro, il salterio, la symphonia e le percussioni di Marco Muzzati. All’organo Annalisa Lotti.

Un sentiero musicale che vuole essere un momento di raccoglimento e meditazione, nella gioia e nella dolcezza del canto, per un tempo del Natale che inviti allo spirito e alla pace.







