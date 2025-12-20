  
spaccio e non solo

Polizia di Stato: operazione nazionale anti criminalità. A Rimini sette arresti

In foto: @Polizia di Stato
@Polizia di Stato
Sab 20 Dic 2025
La Polizia di Stato, con l’impegno degli investigatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche attraverso i cannabis shop, e dei connessi reati di criminalità diffusa. A livello nazionale sono stati effettuati 384 arresti e 655 denunce. Sequestrati circa kg 1.400 di droga.

L’attività è stata coordinata anche a livello locale dalla Squadra Mobile di Rimini, con la partecipazione delle altre articolazioni interne della Questura, come l’Ufficio di Polizia amministrativa e sociale. e l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

Per quanto riguarda la provincia di Rimini, sono stati eseguiti controlli nei parchi, presso la stazione ferroviaria e negli stabili abbandonati nel corso dei quali sono state identificate 1417 persone e controllati 337 veicoli.
Inoltre sono stati arrestati 7 soggetti, tutti di origine straniera, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre 20 sono state quelli indagati in stato di libertà; sono stati, inoltre, sequestrati complessivamente 100 grammi cocaina e segnalati alla Prefettura di Rimini 5 soggetti come assuntori di sostanze stupefacenti. 
Le verifiche effettuate presso i cannabis shop hanno consentito di effettuare un preciso monitoraggio di questo tipo esercizi in ambito provinciale e, a seguito del controllo svolto in alcuni negozi, sono state denunciate in stato di libertà due persone e sequestrati 5400 grammi di cannabinoidi e 2800 grammi di altre sostanze della stessa tipologia suddivisi fra oli e resine.

Sono stati inoltre controllati anche alcuni alberghi ed esercizi commerciali riguardo ai quali sono in corso le istruttorie amministrative al fine di verificare la sussistenza di violazioni di legge che porterebbero all’emissione di provvedimenti amministrativi da parte della locale Divisione di Polizia amministrativa e sociale. 

Anche in occasione delle imminenti festività natalizie proseguirà l’attività della Polizia di Stato già intrapresa in queste settimane e saranno ulteriormente incrementate le verifiche presso gli obiettivi maggiormente frequentati ed interessati dalla movida, presso i centri commerciali, i parchi cittadini e le strutture ricettive.

 

