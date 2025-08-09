A Verucchio i primi controlli notturni di Polizia Locale con le unità cinofile

Nella notte fra martedì 5 e mercoledì 6 agosto anche nel territorio del Comune di Verucchio sono stati effettuati i primi controlli notturni della Polizia Locale che fa capo all’Unione Comuni Valmarecchia con il supporto dell’unità cinofila di Rimini.

In particolare le operazioni si sono svolte a Villa Verucchio, con identificazione di numerose persone e verifiche su veicoli. Assieme a tre agenti della Polizia Locale di Vallata – due dei quali in borghese – e ai militari della locale stazione dei Carabinieri, ha operato l’unità cinofila di Rimini, composta dal conduttore e dal cane Dexter, l’ormai famoso pastore tedesco addestrato all’individuazione di sostanze stupefacenti.

L’Amministrazione comunale di Verucchio, che aveva richiesto espressamente questo tipo di servizio ringrazia la Polizia locale di vallata e la Polizia locale di Rimini, e in particolare il loro comandanti Daniele Del Fabbro e Andrea Rossi, per la loro pronta risposta nello spirito di fattiva collaborazione fra Comuni limitrofi.

Dichiara il vice sindaco Paolo Masini e assessore alla sicurezza: «Queste sinergie sono strumenti fondamentali per rafforzare e qualificare un servizio prezioso per il presidio del territorio, capace di rispondere a esigenze sempre nuove e diversificate. Si tratta di uno dei punti fermi che questa Amministrazione comunale si è posta fra gli obiettivi del suo mandato, utilizzando misure concrete di presidio, tra cui proprio i controlli notturni con unità cinofila, considerati un esempio efficace di prevenzione".