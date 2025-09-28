Parco Spina e nuova area verde. Lunedì di inaugurazioni a Santarcangelo

Lunedì di festa per inaugurare la riqualificazione del parco Spina e la nuova area verde di San Michele a Santarcangelo.

Si partirà nel primo pomeriggio dal Parco Spina che, dopo il rinnovamento del campo da basket, i nuovi giochi e arredi, ora è dotato anche di un’area “salva api”, una biblioteca degli alberi e una struttura per la pratica sportiva all’aria aperta realizzata con il finanziamento statale “Sport per tutti”. Alle 15,30, dopo i saluti degli amministratori e di Antonella Lucidi, coordinatrice regionale di Sport e Salute, è prevista la scopertura della targa dell’area “salva api” – realizzata con il sostegno di Coldiretti che ha donato i semi e un’arnia – che sarà intitolata a Carlo Carlini in occasione dei 150 anni della sua nascita. Soprannominato il “maestro delle api”, grande esperto di apicoltura e delle dinamiche sociali delle api, è stato profondamente legato a Santarcangelo tanto da farsi promotore della riqualificazione e della valorizzazione di tanti luoghi simbolo della città, come ad esempio la pieve.

A seguire, la società sportiva Ad Majora – Personal Project Club presenterà le nuove attrezzature sportive installate nel parco e disponibili sia per l’utilizzo libero sia, a partire dalla prossima primavera, per lo svolgimento di corsi gratuiti realizzati dall’associazione stessa, che si è aggiudicata la convenzione per la gestione della dotazione.

Il pomeriggio proseguirà poi con una merenda alla “ligaza”, i laboratori creativi per bambini a cura di Babylab e la camminata a cura di Palestra RaMi Benessere e Sport che, a partire dal parco Spina condurrà i partecipanti verso la nuova area verde di San Michele, la prima della frazione, realizzata dall’impresa edile Le Case di Foschi nell’ambito di un accordo urbanistico: alle 18 si terrà una breve presentazioni delle nuove dotazioni pubbliche ideate da Studio Pampa, comprese le opere artistiche di Leonardo Blanco ispirate al patrono cittadino che dà il nome alla frazione.