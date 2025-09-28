  
ricordando Campana e Paolucci

Tra Rimini e Santarcangelo il 76° Convegno della Società di Studi Romagnoli

dalla locandina
di Redazione   
Dom 28 Set 2025 09:33 ~ ultimo agg. 27 Set 02:45
Da 76 anni la Società di Studi Romagnoli approfondisce la conoscenza del territorio attraverso ricerca, studi su città, territorio e protagonisti ignoti, ignorati o riscoperti. La prossima assise si svolgerà fra Rimini e Santarcangelo il 3 e 4 ottobre, anche per valorizzare il legame con due storiche realtà urbane, nel trentennale dalla morte di Augusto Campana, fondatore della Società e sua guida per lunghi anni - spiegano i promotori - maestro impareggiabile di studiosi e ricercatori, figura intellettuale che ha varcato i confini della sua amata Romagna fino a raggiungere vette di fama ed erudizione. L’appuntamento si avvierà venerdì 3 ottobre a Palazzo Buonadrata, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, e si concluderà sabato 4 ottobre alla Biblioteca Baldini di Santarcangelo.

Il Convegno ricorderà anche un illustre riminese, Antonio Paolucci, scomparso lo scorso anno ed eminente storico dell’Arte che ha coniugato ricerca e tutela, ricoprendo ruoli di elevato prestigio guidando Soprintendenze (fra le quali la fiorentina), il Ministero dei Beni Culturali e i Musei Vaticani. Il programma presenta ventitré relatori ed è consultabile sul sito www.societastudiromagnoli.it

«Grazie a Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, alla Fondazione Focus di Santarcangelo che insieme al Comune clementino e alla Biblioteca Baldini hanno offerto una preziosa ospitalità – commenta Alessia Morigi, presidente della Società di Studi Romagnolile città saranno la cornice di due giornate di approfondimento che metteranno al centro luoghi, personaggi e figure storiche dei territori romagnoli. Da 76 anni la nostra mission è invariata: indagare e studiare un territorio ricchissimo di storia, arte e cultura qual è la Romagna, alla quale abbiamo dedicato duecento volumi di studi e ricerche».

