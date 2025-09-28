106 in Emilia Romagna
7,4 milioni per la viabilità riminese. Marcello: segnale concreto dal Governo
In foto: Nicola Marcello (FdI)
di Redazione
1 min
Dom 28 Set 2025 11:39 ~ ultimo agg. 11:46
Dei 106 milioni di euro destinati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la riqualificazione della rete viaria dell'Emilia Romagna, quasi 7,4 milioni saranno destinati a Rimini. "Un segnale concreto di attenzione ai territori - commenta il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nicola Marcello -, che darà impulso anche all'economia locale e che dimostra un'inversione di tendenza anche in questo ambito rispetto al passato, quando la sinistra ha tagliato i fondi eliminando le stesse province e quindi penalizzato i comuni".
