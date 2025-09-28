  
Indietro
menu
menu

106 in Emilia Romagna

7,4 milioni per la viabilità riminese. Marcello: segnale concreto dal Governo

In foto: Nicola Marcello (FdI)
Nicola Marcello (FdI)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 28 Set 2025 11:39 ~ ultimo agg. 11:46
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dei 106 milioni di euro destinati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la riqualificazione della rete viaria dell'Emilia Romagna, quasi 7,4 milioni saranno destinati a Rimini. "Un segnale concreto di attenzione ai territori - commenta il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nicola Marcello -, che darà impulso anche all'economia locale e che dimostra un'inversione di tendenza anche in questo ambito rispetto al passato, quando la sinistra ha tagliato i fondi eliminando le stesse province e quindi penalizzato i comuni". 

Altre notizie
il Consiglio Comunale di Rimini
Nella seduta del 30 settembre

Ordine del giorno su Gaza in consiglio a Rimini: dalle città una voce di pace
di Redazione
dalla locandina
ricordando Campana e Paolucci

Tra Rimini e Santarcangelo il 76° Convegno della Società di Studi Romagnoli
di Redazione
l'area sport del Parco Spina
Nel pomeriggio

Parco Spina e nuova area verde. Lunedì di inaugurazioni a Santarcangelo
di Redazione
i sindaci del g20 spiagge
Il 3 e il 4 ottobre

Riccione ospita il G20 Spiagge: focus sul commercio e i servizi
di Redazione
il corridoio del tribunale di Rimini
braccialetto elettronico

Maltrattamenti anche dopo la condanna, marito violento allontanato da casa
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO