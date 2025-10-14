finanziate dal Commissario
A Verucchio approvato un piano di opere pubbliche post alluvione per 1,5 milioni
In foto: Verucchio
di Redazione
2 min
Mar 14 Ott 2025 17:57 ~ ultimo agg. 18:45
Durante la seduta di oggi, la Giunta comunale di Verucchio ha approvato i progetti esecutivi di una serie di lavori pubblici, per un ammontare complessivo di 1.460.103 euro.
Le opere sono in gran parte finanziate dal Commissariato Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per la messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture stradali a seguito degli eventi alluvionali nel maggio 2023
Nel dettaglio:
-
Gabbionata di contenimento lungo un tratto di via Colbianco nella località di Pieve Corena. Le opere costeranno 42 mila euro, di cui 41.640 finanziati con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario. I restanti 360 euro appartengono a un avanzo vincolato di bilancio serviranno per acquisire infrastrutture per l'illuminazione stradale.
-
Regimazione delle acque superficiali a valle del calanco creatosi a seguito della frana e asportazione del materiale terroso ai piedi della frana in località Ventoso. Le opere costeranno 400 mila euro e saranno interamente finanziate con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.
-
Regimazione delle acque superficiali e sotterranee con contestuale esecuzione di opere di consolidamento del versante Via De Gasperi nel capoluogo comunale. Le opere costeranno 500 mila euro e saranno interamente finanziate con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.
-
Realizzazione di palificata e muro di contenimento lungo un tratto di Via Cossure con soprastante guard-rail in località Pieve Corena. Le opere costeranno 150 mila euro e saranno interamente finanziate con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.
-
Realizzazione di palificata e muro di contenimento lungo un tratto di Via Mondaini con soprastante guard-rail in località Villa Verucchio. Le opere costeranno 300 mila euro e saranno interamente finanziate con i fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.
-
Infine è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di fossi di scolo delle acque meteoriche su banchine stradali nel territorio comunale. Le opere costeranno 68.103,10 euro e saranno interamente finanziate dal Fondo Sviluppo Montagne Italiane (FOSMIT) come da Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna annualità 2025.
