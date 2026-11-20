Sono invitati tutti i Giovani dai 15 ai 30 anni alla Giornata Mondiale della Gioventù (GMG), che quest'anno viene organizzata da ogni diocesi in comunione con tutta la Chiesa nel mondo. L’ufficio diocesano di Pastorale Giovanile e Vocazionale propone di vivere una due giorni insieme sabato 21 e domenica 22 Novembre. Dalle 19.00 di Sabato, nei locali del Seminario Vescovile di Rimini a San Fortunato, più di un centinaio di giovani vivranno laboratori e attività di riflessione, di gioco e di fraternità tra adolescenti, giovani, scout ed animatori dei gruppi. Durante la notte, la proposta di veglia di preghiera notturna e Domenica la giornata culminerà con la celebrazione della S. Messa alle ore 10.00.



La ricorrenza “diocesana” della GMG si celebra tutti gli anni nella Domenica di “Cristo Re”, dal 2020 per volontà di Papa Francesco, spostata dalla precedente ricorrenza della Domenica delle Palme, nata con Papa Giovanni Paolo II nel 1986; mentre ogni quattro anni si tiene l’evento mondiale che proprio nel 2027 sarà a Seul in Corea ad inizio Agosto. Il tema che Papa Leone affida a questa XLI Giornata Mondiale della Gioventù e quindi

anche all’evento mondiale del prossimo anno è «Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!» (Gv 16,33). "Di coraggio - spiegano i promotori - si parlerà anche con i giovani in questo fine settimana: coraggio di cui ciascuno è in ricerca e coraggio di cui il mondo ha bisogno".