La 55ª edizione del Premio Guidarello per il giornalismo d’autore sarà trasmessa in diretta su Icaro TV, sabato 21 novembre a partire dalle 17. Il pubblico potrà seguire sul canale 18 la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, in programma al Teatro Alighieri di Ravenna.

Organizzato da Confindustria Romagna, il Premio Guidarello nasce da un’idea di Walter Della Monica e rappresenta da oltre mezzo secolo un appuntamento dedicato alla valorizzazione del giornalismo d’autore. Nel corso delle sue edizioni ha dato spazio a diverse forme di informazione e approfondimento, dal giornalismo nazionale a quello legato alla Romagna, con riconoscimenti nelle categorie attualità, cultura, economia, turismo, radio e televisione.

La cerimonia sarà condotta da Bruno Vespa, presidente della giuria nazionale, e presentata dalla giornalista ravennate Ilaria Iacoviello. Un pomeriggio dedicato al racconto, all’informazione e ai protagonisti del mondo del giornalismo, che anche quest’anno si rinnova nella cornice del Teatro Alighieri.