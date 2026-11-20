



Servizi limitati oggi per lo sciopero generale indetto dalla CGIL in tutti i settori pubblici e privati su salari, pensioni, sanità, fisco, casa e contro il riarmo. Nei servizi pubblici essenziali sono garantite le prestazioni indispensabili, secondo le procedure previste per ciascun settore.

Alle 8.30 c'è stato un preconcentramento studentesco e sociale promosso da Casa Madiba in piazzale Gramsci che si è congiunto alle 9.30 con il raduno della manifestazione della Cgil all'Arco d'Augusto. Il corteo si è diretto verso la stazione per risalire verso la Prefettura con conclusione prevista in piazza Cavour.