contro manovra e riarmo
Sciopero generale Cgil e studentesco. Il corteo attraversa il centro storico
In foto: il corteo (@newsrimini)
di Redazione
1 min
Servizi limitati oggi per lo sciopero generale indetto dalla CGIL in tutti i settori pubblici e privati su salari, pensioni, sanità, fisco, casa e contro il riarmo. Nei servizi pubblici essenziali sono garantite le prestazioni indispensabili, secondo le procedure previste per ciascun settore.
Alle 8.30 c'è stato un preconcentramento studentesco e sociale promosso da Casa Madiba in piazzale Gramsci che si è congiunto alle 9.30 con il raduno della manifestazione della Cgil all'Arco d'Augusto. Il corteo si è diretto verso la stazione per risalire verso la Prefettura con conclusione prevista in piazza Cavour.
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