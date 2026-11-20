Il Liceo ‘A. Serpieri’ aprirà le porte e le aule ai ragazzi e alle ragazze che si affacciano curiosi al mondo della scuola superiore e, in particolare, dei percorsi liceali. L’invito come sempre è rivolto anche alle famiglie, che potranno toccare con mano - attraverso il racconto di studenti e docenti – le attività e il clima professionale e umano che si respirano in via Sacramora 52.

Sarà possibile visitare gli spazi della scuola e conoscere le diverse discipline grazie ad esperienze laboratoriali e dimostrazioni pratiche;

Incontrare docenti, studenti ed ex studenti;

Ricevere informazioni sui percorsi liceali e i rispettivi obiettivi fondanti, sui progetti, sulle certificazioni linguistiche e sulle collaborazioni con università ed enti di ricerca. Nello specifico il Liceo Scientifico partirà con il primo open day sabato 21 novembre dalle ore 14.30 sino alle 18.30. Sabato 28 novembre dalle ore 15:00 alle 18.30 sarà la volta del Liceo Artistico.

A seguire gli altri appuntamenti: Liceo Scientifico: venerdì 11 dicembre: open night dalle 17:00 alle 21:00 e sabato 16 gennaio dalle

14:00 alle 17:00. Liceo Artistico: sabato 12 dicembre e venerdì 22 gennaio sempre dalle 15:00 alle 18.30